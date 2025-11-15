Германия выделяет средства для оружия Украине, а россияне запускают "шахеды". Хронология войны — день 1361

15 ноября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре суббота, 15 ноября. Продолжается 1361-й день войны. Российские оккупанты продолжают давить на фронте, имея успехи не только на Покровском направлении, но и возле Запорожья. Тем временем ситуация с отключениями остается сложной, а прогнозы на зимний период достаточно пессимистические, ведь нагрузка на электросеть значительно возрастет.

Как проходит 1361-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 14 ноября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Германия выделяет €150 млн на закупку американского оружия для Украины в рамках программы PURL, — министр обороны страны. Борис Писториус подчеркнул, что поддержка необходима, поскольку Россия массированно атакует энергетическую инфраструктуру, стремясь "сломать сопротивление украинцев" в канун четвертой военной зимы.

Тем временем над Украиной фиксируются "шахеды".

О новостях и событиях 14 ноября "Телеграф" рассказывал здесь: Удар "Кинжалами" по Украине и угроза блэкаута на ЗАЭС. Хронология войны — день 1360

О том, что происходило 13 ноября, читайте в трансляции: Взрывы в оккупированном Донецке и попадание в Сумы. Хронология войны — день 1359

Ситуацией в Украине 12 ноября можно ознакомиться в этом материале: Французская "стена дронов" в Украине и подготовка Ровенской АЭС к обстрелам. Хронология войны — день 1358