Продвижение россиян на Запорожье и истерические угрозы Соловьева. Хронология войны - день 1359

13 ноября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключения света

На календаре четверг, 13 ноября 2025 года. Россияне не оставляют попыток продвинуться на Покровском направлении. Генштаб зафиксировал 78 попыток взять штурмом украинские позиции. Тем временем российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что мосты через Киев и плотина должны быть разрушены, а столица Украины затоплена. Он также заявил, что должны быть уничтожены Харьков, Днепр, Николаев, Одесса и Сумы.

Как проходит 1359-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 13 ноября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Российская армия, как сообщает аналитический канал Deep State, оккупировала Равнополье и Яблоково на востоке Запорожской области.

Ситуация на Запорожье

Кроме того, ВС РФ продвигаются в районах Владимировки и Котлино в Донецкой области и Дачного в Днепропетровской области. В то же время ВСУ откинули в районе Шахово на Добропольском направлении.

О новостях и событиях 12 ноября "Телеграф" рассказывал здесь: Французская "стена дронов" в Украине и подготовка Ровенской АЕС к обстрелам. Хронология войны — день 1358

О происходящем 11 ноября читайте в трансляции: Продвижение россиян на Запорожье и прилет по ТЭС в Донецке. Хронология войны — день 1357

С ситуацией в Украине 10 ноября можно ознакомиться в этом материале: Решающий "рывок" Путина в Покровске и усложнение ситуации в Запорожье. Хронология войны — день 1356