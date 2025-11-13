Просування росіян на Запоріжжі та істеричні "погрози" Соловйова. Хронологія війни — день 1359

13 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі четвер, 13 листопада 2025 року. Росіяни не полишають спроб просунутися на Покровському напрямку. Генштаб зафіксував 78 спроб узяти штурмом українські позиції. Тим часом російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що мости через Київ та гребля мають бути зруйновані, а столиця України затоплена. Також він заявив, що мають бути знищені Харків, Дніпро, Миколаїв, Одеса та Суми.

Як проходить 1359-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 13 листопада — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Російська армія, як повідомляє аналітичний канал Deep State, окупувала Рівнопілля та Яблукове на сході Запорізької області.

Ситуація на Запоріжжі

Крім того, ЗС РФ просуваються в районах Володимирівки та Котліно на Донеччині та Дачного на Дніпропетровщині. Водночас ЗСУ відкинули у районі Шахове на Добропільському напрямку.

