Можливий прорив росіян на Запоріжжі та надходження зброї США. Хронологія війни — день 1357

11 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі вівторок, 11 листопада 2025 року. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, на фронті відбулося 156 бойових зіткнень. Попри шатдаун у США, у надходженні Україні пріоритетних військових потреб не було жодних перерв — обладнання продовжувало надходити, а нові партії засобів протиповітряної оборони, боєприпасів тощо вже прибувають до України, — розповів "Телеграфу" посадовець НАТО.

Як проходить 1357-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 11 листопада — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Ситуація різко загострилася на сході Запорізької області. Військовий оглядач видання Bild Юліан Рьопке повідомляє, що українські підрозділи змушені були відступити від Успенівки. Російські війська просунулися приблизно на 8 км, окупувавши Рибине, Солодке та Нове, та вийшовши на околиці Рівнопілля.

Ситуація у Запорізькій області

