Україна під атакою ракет та дронів. Хронологія війни — день 1354

8 листопада "Телеграф" продовжує розповідати у текстовій трансляції, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі субота, 8 листопада 2025 року. Президент Володимир Зеленський попереджає, що Росія готує нові атаки, і на Україну чекає важка зима. Залишається напруженою і ситуація на фронті: минулої доби Генштаб ЗСУ зафіксував понад 170 бойових зіткнень на фронті — найгарячіше традиційно було на Покровському напрямку.

Як проходить 1354-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 8 листопада — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Росія запустила МіГ-31 та ракети.

Одеська ОВА: Увечері 7 листопада ворог знову цинічно атакував ударними безпілотниками критичну інфраструктуру на Одещині. Незважаючи на ефективну роботу сил ППО, є пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури на півдні області.

З’явилися фото після удару КАБ по Пісочинському району Харківської області, внаслідок якого постраждало п’ятеро людей.

Станом на початок доби карти бойових дій DeepState виглядає так:

Карта боїв у Дніпропетровській області DeepState

Покровськ та Мирноград на карті боїв DeepState 08.11.2025

Лінія Сватово-Куп’янськ на карті бойових дій DeepState

Карта DeepState, де йдуть бої у Сумській області

Про те, що відбувалося 7 листопада, читайте у трансляції: Росія б’є КАБами по Харківщині, а Трамп лестить Орбану. Хронологія війни — день 1353

Із ситуацією в Україні 6 листопада можна ознайомитись у цьому матеріалі: У Сумах дрон упав на дорогу, а в Чехії повернули прапор України на парламент. Хронологія війни — день 1352

Про новини та події 5 листопада "Телеграф" розповідав: Складна ситуація у Покровську та вибухи у Донецьку. Хронологія війни — день 1351