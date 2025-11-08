Росія атакувала енергетику та багатоповерхівку. Велике місто лишилося без світла (фото і відео)

В Дніпрі загинула жінка і багато постраждалих

В ніч на суботу, 8 листопада, Росія влаштувала масовану атаку на Україну. Ворог бив безпілотниками, балістичними ракетами "Кинджал" та крилатими ракетами "Калібр".

Що треба знати:

Росіяни звечора розпочали масований обстріл — на Україну летіли ракети та дрони

У Дніпрі дрон поцілив у дев'ятиповерхівку, загинула жінка, багато постраждалих

Під ударом енергетика, запровадили аварійні відключення

"Телеграф" розповідає про наслідки масованого обстрілу. Вибухи лунали у багатьох містах — Києві, Дніпрі, Харкові, Сумах, Миколаєві, Запоріжжі тощо. Під ударом опинилися житлові будинки та енергетика, ввели аварійні відключення світла.

Кременчук

Оновлено. Мер міста Кременчук Віталій Малецький повідомив, що через російський удар по енергетичному об'єкту на території району, по всьому Кременчуку відсутнє електропостачання.

Ворог вдарив по об'єкту енергетики на Полтавщині

Очікуємо офіційну інформацію про наслідки від Полтавської ОВА та енергетиків. Водночас міська влада проводить усі необхідні заходи, щоб забезпечити роботу систем водопостачання, водовідведення та опалення в умовах повної відсутності електрики, Віталій Малецький

Київ

Наслідки ворожої атаки зафіксовано у Печерському районі Києва. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, попередньо, у дворі житлового будинку сталося падіння уламків. Начальник КМВА Тимур Ткаченко додав, що на двох локаціях в Печерському районі загорілись авто. Пожежу вже загасили.

Дніпро

У Дніпрі дрон влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок. Як повідомили у ДСНС, сталося руйнування квартир з 4-го по 6-й поверхи. Виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. У квартирі на п’ятому поверсі виявлено тіло жінки.

Російський дрон поцілив у багатоповерхівку

Людей евакуювали рятувальники

Є постраждалі

За медичною допомогою звернулися 10 людей (у тому числі двоє дітей). Госпіталізовано шестеро постраждалих (серед них дитина). Під час проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники врятували 28 людей, серед них — п'ятеро дітей.

Харків

Вибухи в місті пролунали близько 1:40, за попередніми даними, ворог атакував ракетами. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що ворожі удари зафіксовано в передмісті Харкова.

Одещина

Росія атакувала Одещину ударними безпілотниками, внаслідок влучань спалахнула пожежа на обʼєкті енергетичної інфраструктури. На щастя, загиблих та постраждалих немає.

На місці працюють рятувальники

Де ще лунали вибухи

Також вибухи лунали у Сумах, Миколаєві, Запоріжжі. Працювали Сили Протиповітряної Оборони. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

Росіяни атакували енергетику — запровадили аварійні відключення

Міністр енергетики України Світлана Гринчук повідомила, що росіяни знову масовано атакували енергетичну інфраструктуру України. Через це у низці областей України було запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Гринчук, додала, що щойно дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки. Крім того, змінилися графіки — погодинних відключень стало більше.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 6 листопада Росія задала масованого удару по Кам'янському. Зафіксовано влучання дрона у багатоповерхівку, постраждали люди.