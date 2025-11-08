Укр

Россия атаковала энергетику и многоэтажку. Большой город остался без света (фото и видео)

Елена Руденко
Обстрел Украины
Обстрел Украины. Фото Коллаж "Телеграф"

В Днепре погибла женщина и много пострадавших

В ночь на субботу, 8 ноября, Россия устроила массированную атаку на Украину. Враг бил беспилотниками, баллистическими ракетами "Кинжал" и крылатыми ракетами "Калибр".

Что нужно знать:

  • Россияне с вечера начали массированный обстрел — на Украину летели ракеты и дроны
  • В Днепре дрон попал в девятиэтажку, погибла женщина, много пострадавших
  • Под ударом энергетика, ввели аварийные отключения

"Телеграф" рассказывает о последствиях массированного обстрела. Взрывы звучали во многих городах — Киеве, Днепре, Харькове, Сумах, Николаеве, Запорожье и т.д. Под ударом оказались жилые дома и энергетика, ввели аварийные отключения света.

Кременчуг

Обновлено. Мэр города Кременчуг Виталий Малецкий сообщил, что из-за российского удара по энергетическому объекту на территории района, по всему Кременчугу отсутствует электроснабжение.

Россия атаковала энергообъект в Полтавской области
Россия атаковала энергообъект на Полтавщине

Ожидаем официальную информацию о последствиях от Полтавской ОВО и энергетиков. В то же время городские власти проводят все необходимые мероприятия, чтобы обеспечить работу систем водоснабжения, водоотведения и отопления в условиях полного отсутствия электричества, Виталий Малецкий

Виталий Малецкий

Киев

Последствия вражеской атаки зафиксированы в Печерском районе Киева. Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, предварительно во дворе жилого дома произошло падение обломков. Начальник КГВА Тимур Ткаченко добавил, что на двух локациях в Печерском районе загорелись авто. Пожар уже потушен.

Днепр

В Днепре дрон попал в девятиэтажный жилой дом. Как сообщили в ГСЧС, произошло разрушение квартир с 4-го по 6-й этажи. Возник пожар, который спасатели уже ликвидировали. В квартире на пятом этаже обнаружено тело женщины.

Многоэтажка в Днепре повреждена русским дроном
Русский дрон попал в многоэтажку
Эвакуация из быка в Днепре, куда РФ ударила дроном
Людей эвакуировали спасатели
Жительница Днепра пострадала от удара российского дрона
Есть пострадавшие

За медицинской помощью обратились 10 человек (в том числе двое детей). Госпитализированы шестеро пострадавших (среди них ребенок). Во время проведения аварийно-спасательных работ чрезвычайники спасли 28 человек, среди них пятеро детей.

Харьков

Взрывы в городе раздались около 1:40, по предварительным данным, враг атаковал ракетами. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что вражеские удары зафиксированы в пригороде Харькова.

Одесчина

Россия атаковала Одесчину ударными беспилотниками, в результате пожаров вспыхнул пожар на объекте энергетической инфраструктуры. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Спасатель на месте удара РФ по Одесской области
На месте работают спасатели

Где еще звучали взрывы

Также взрывы гремели в Сумах, Николаеве, Запорожье. Работали Силы противовоздушной обороны. Последствия вражеской атаки уточняются.

Россияне атаковали энергетику — ввели аварийные отключения

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук сообщила, что россияне снова массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Поэтому в ряде областей Украины были введены аварийные отключения электроэнергии.

Гринчук добавила, что как только позволит ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки. Кроме того, изменились графики – почасовых отключений стало больше.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 6 ноября Россия задала массированный удар по Каменскому. Зафиксировано попадание дрона в многоэтажку, пострадали люди.

