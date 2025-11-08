Россия атаковала энергетику и многоэтажку. Большой город остался без света (фото и видео)

В Днепре погибла женщина и много пострадавших

В ночь на субботу, 8 ноября, Россия устроила массированную атаку на Украину. Враг бил беспилотниками, баллистическими ракетами "Кинжал" и крылатыми ракетами "Калибр".

Что нужно знать:

Россияне с вечера начали массированный обстрел — на Украину летели ракеты и дроны

В Днепре дрон попал в девятиэтажку, погибла женщина, много пострадавших

Под ударом энергетика, ввели аварийные отключения

"Телеграф" рассказывает о последствиях массированного обстрела. Взрывы звучали во многих городах — Киеве, Днепре, Харькове, Сумах, Николаеве, Запорожье и т.д. Под ударом оказались жилые дома и энергетика, ввели аварийные отключения света.

Кременчуг

Обновлено. Мэр города Кременчуг Виталий Малецкий сообщил, что из-за российского удара по энергетическому объекту на территории района, по всему Кременчугу отсутствует электроснабжение.

Россия атаковала энергообъект на Полтавщине

Ожидаем официальную информацию о последствиях от Полтавской ОВО и энергетиков. В то же время городские власти проводят все необходимые мероприятия, чтобы обеспечить работу систем водоснабжения, водоотведения и отопления в условиях полного отсутствия электричества, Виталий Малецкий Виталий Малецкий

Киев

Последствия вражеской атаки зафиксированы в Печерском районе Киева. Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, предварительно во дворе жилого дома произошло падение обломков. Начальник КГВА Тимур Ткаченко добавил, что на двух локациях в Печерском районе загорелись авто. Пожар уже потушен.

Днепр

В Днепре дрон попал в девятиэтажный жилой дом. Как сообщили в ГСЧС, произошло разрушение квартир с 4-го по 6-й этажи. Возник пожар, который спасатели уже ликвидировали. В квартире на пятом этаже обнаружено тело женщины.

Русский дрон попал в многоэтажку

Людей эвакуировали спасатели

Есть пострадавшие

За медицинской помощью обратились 10 человек (в том числе двое детей). Госпитализированы шестеро пострадавших (среди них ребенок). Во время проведения аварийно-спасательных работ чрезвычайники спасли 28 человек, среди них пятеро детей.

Харьков

Взрывы в городе раздались около 1:40, по предварительным данным, враг атаковал ракетами. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что вражеские удары зафиксированы в пригороде Харькова.

Одесчина

Россия атаковала Одесчину ударными беспилотниками, в результате пожаров вспыхнул пожар на объекте энергетической инфраструктуры. К счастью, погибших и пострадавших нет.

На месте работают спасатели

Где еще звучали взрывы

Также взрывы гремели в Сумах, Николаеве, Запорожье. Работали Силы противовоздушной обороны. Последствия вражеской атаки уточняются.

Россияне атаковали энергетику — ввели аварийные отключения

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук сообщила, что россияне снова массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Поэтому в ряде областей Украины были введены аварийные отключения электроэнергии.

Гринчук добавила, что как только позволит ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки. Кроме того, изменились графики – почасовых отключений стало больше.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 6 ноября Россия задала массированный удар по Каменскому. Зафиксировано попадание дрона в многоэтажку, пострадали люди.