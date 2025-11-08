Украина под атакой ракет и дронов. Хронология войны — день 1354

8 ноября "Телеграф" продолжает рассказывать в текстовой трансляции, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре суббота, 8 ноября 2025 года. Президент Владимир Зеленский предупреждает, что Россия готовит новые атаки, и Украину ожидает тяжелая зима. Остается напряженной и ситуация на фронте: за прошлые сутки Генштаб ВСУ зафиксировал более 170 боевых столкновений на фронте — горячее всего традиционно было на Покровском направлении.

Как проходит 1354-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 8 ноября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Россия запустила МиГ-31 и ракеты.

Одесская ОВА: Вечером 7 ноября враг снова цинично атаковал ударными беспилотниками критическую инфраструктуру Одесской области. Несмотря на эффективную работу сил ПВО, есть повреждение объекта энергетической инфраструктуры на юге области.

Появились фото после удара КАБ по Песочинскому району Харьковской области, в результате которого пострадало пятеро людей.

По состоянию на начало суток карты боевых действий DeepState выглядит следующим образом:

Карта боев в Днепропетровской области DeepState

Покровск и Мирноград на карте боев DeepState 08.11.2025

Линия Сватово-Купянск на карте боевых действий DeepState

Карта DeepState, где идут бои в Сумской области

