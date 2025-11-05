Россияне пытаются окружить Покровск, а РФ атакуют дроны. Хронология войны — день 1351

5 ноября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключения света

На календаре среда, 5 ноября 2025 года. За прошедшие сутки на фронте произошло 144 боевых столкновений. Активнее всего российские оккупанты атаковали на Покровском направлении и сейчас враг накапливается в городе, одновременно пытаясь взять под контроль местность между Покровском и Гришиным. Военные отмечают, что только на Покровском направлении сконцентрировано 170 000 тысяч россиян, которые пытаются взять город в "клешни".

00:00 На стыке Воронежской и Ростовской областей России фиксируются много ударных дронов, которые держат курс на Саратовскую область.

Красными стрелками обозначены направления движения дронов

О новостях и событиях 4 ноября "Телеграф" рассказывал здесь: Тяжелая ситуация в Покровске и опровержение слухов об окружении ВСУ. Хронология войны — день 1350

О происходящем 3 ноября читайте в трансляции: В одном из российских городов блекаут, а Украина уже применяет новые ракеты. Хронология войны — день 1349

Ситуацией в Украине 2 ноября можно ознакомиться в этом материале: Удар КАБ по Харькову и усиление Patriot в Украине. Хронология войны — день 1348