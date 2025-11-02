Взрывы в оккупированной Луганской области и напряженная ситуация в Покровске. Хронология войны — день 1348

2 ноября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

Воскресенье, 2 ноября 2025 года. По подсчетам иностранных СМИ, россияне в октябре запустили рекордное количество ракет по Украине с октября 2023 года — 270. Между тем больше внимания привлекает ситуация в Покровске, где россияне пытаются стремительно продвигаться. Предварительно известно, что ВСУ удается сдерживать наступление под руководством военной верхушки.

Как проходит 1348-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 2 ноября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Во временно оккупированном Алчевске произошел прилет по подстанции. В настоящее время в ряде населенных пунктов Луганщины исчез свет. Кроме того, прилетело и по подстанции в Железногорске Курской области РФ.

Прилет в Алчевске

