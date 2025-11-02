Вибухи на тимчасово окупованій Луганщині та напружена ситуація у Покровську. Хронологія війни — день 1348

2 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі неділя, 2 листопада 2025 року. За підрахунками іноземних ЗМІ, росіяни у жовтні запустили рекордну кількість ракет по Україні з жовтня 2023 року — 270. Тим часом найбільше уваги привертає ситуація у Покровську, де росіяни намагаються стрімко просуватись. Попередньо відомо, що ЗСУ вдається стримувати наступ під керівництвом військової верхівки.

Як проходить 1348-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 2 листопада — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У тимчасово окупованому Алчевську стався приліт по підстанції. Наразі у низці населених пунктів Луганщини зникло світло. Окрім того, прилетіло й по підстанції у Залізногірську Курської області РФ.

Приліт у Алчевську

Про новини та події 1 листопада "Телеграф" розповідав тут: Невідомі дрони над військовою базою з ядеркою США та удар росіян по Дніпропетровщині. Хронологія війни — день 1347

Про те, що відбувалося 31 жовтня, читайте у трансляції: Контрнаступ ЗСУ біля Покровська та загроза обстрілу. Хронологія війни — день 1346

З ситуацією в Україні 30 жовтня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Росіяни атакували Суми та вбили енергетиків на Словʼянській ТЕС. Хронологія війни — день 1345