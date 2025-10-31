Приліт у Сумах та російський обстріл Запоріжжя і Дніпра. Хронологія війни — день 1346

31 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі пʼятниця, 31 жовтня. На 1346-й день війни російські окупанти не припиняють атакувати українські міста, зокрема критичну інфраструктуру енергетичного та газового сектору. Тим часом ситуація біля Покровська залишається напруженою, хоч Володимир Путін і запропонував так зване перемирʼя на кілька годин, щоб допустити журналістів у нібито окуповане місто.

Як проходить 1346-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 31 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Суми під масованою атакою дронів, є влучання по інфраструктурі, є поранені, — ОВА. Також росіяни поцілили по багатоповерхівці.

Суми під час обстрілу

Багатоповерхівка у Сумах

У Запоріжжі пролунали звуки вибухів, — "Суспільне". Раніше голова ОВА Іван Федоров повідомляв про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області та м. Запоріжжя.

Також вибух чули у Дніпрі. Попередньо, по місту міг поцілити КАБ.

Про те, що відбувалося 30 жовтня, читайте у трансляції: Росіяни атакували Суми та вбили енергетиків на Словʼянській ТЕС. Хронологія війни — день 1345

З ситуацією в Україні 29 жовтня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Росіяни атакували Чернігів і Запоріжжя та готують масштабний обстріл. Хронологія війни — день 1344

Про новини та події 28 жовтня "Телеграф" розповідав тут: У Покровську та Мирнограді важкі бої, а дрони атакують Росію. Хронологія війни — день 1343