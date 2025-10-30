Удар по критичній інфраструктурі в Чернігові та презентація українського реактивного дрона-винищувача. Хронологія війни — день 1345

30 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі четвер, 30 жовтня 2025 року. Внаслідок атаки російські війська пошкодили об'єкт критичної інфраструктури в Чернігові, жертв серед людей немає. Українська делегація взяла участь у першому саміті з дронової війни, який відбувся у Філіппінах та представила концепт реактивного безпілотного винищувача FA v1. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, на фронті відбулося 157 бойових зіткнень. Найбільше ворог атакував на Покровському, Костянтинівському та Олександрівському напрямках.

Як проходить 1345-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 30 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

01:00 Близько 40 ворожих дронів у повітряному просторі України. Повітряну тривогу оголошували в Києві. Стратегічна авіація поки що неактивна, як і залишки російського флоту — попри попередження про можливу ракетну атаку вночі.

00:00 У багатьох регіонах України оголошено повітряну тривогу.

Карта повітряних тривог

