Росія атакувала Запоріжжя дронами та балістикою: пошкоджено гуртожиток, є постраждалі (фото)

По місту били балістичними ракетами та ударними дронами

Російські окупанти в ніч на 30 жовтня під час масованої ракетно-дронової атаки на Україну атакували Запоріжжя. Ворог випустив по місту вісім балістичних ракет "Іскандер-М" із касетною бойовою частиною та кілька десятків ударних дронів.

Про атаку ворога повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров та місцеві інформаційні канали. Зазначається, що станом на зараз атака дронів на місто триває.

"Запоріжжя під вогнем ворога. Внаслідок обстрілу пошкоджений обʼєкт інфраструктури. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих… Станом на зараз над територією Запоріжжя спостерігається 3 БпЛА ударного типу", — написав Федоров.

UPD: За даними ЗОВА, внаслідок атаки четверо людей поранені. Двоє з них доправлені до лікарні — жінка 45 років та чоловік 20 років. Ще двоє жінок отримали медичну допомогу на місці.

Наслідки атаки по Запоріжжю

Моніторингові канали повідомили про 8-10 російських дронів, які намагаються атакувати місто. Тим часом після ракетного теракту в Запоріжжі, за повідомленнями місцевих каналів, спостерігаються перебої з електрикою та водою в деяких районах. Також зазначається, що існує величезна нестабільність напруги, через що вибиває пробки та відбуваються відключення.

Оновлено: Іван Федоров опублікував фото наслідків атаки окупантів на Запоріжжя. Ударом окупантів пошкоджено гуртожиток.

Як зараз виглядає гуртожиток після атаки РФ

Наслідки атаки по Запоріжжю

Зруйнований гуртожиток після атаки в Запоріжжі

Зазначимо, що минулий ракетний удар російські окупанти влаштували в ніч на 5 жовтня. Ворог застосував ракети Х-101 з Ту-95МС, крилаті ракети "Калібр" з моря, балістичні "Іскандер-М" / KN-23, "Кинджали" з МіГ-31К та велику кількість ударних безпілотників. Мішенню ворога знову стала газова та енергетична інфраструктура України — росіяни все ще сподіваються цілеспрямованим терором зламати готовність України чинити опір окупантам.

Також, як повідомляв "Телеграф", у ніч на 25 жовтня Росія завдала масованого ракетного удару по Києву. Загинуло двоє людей, ракета влучила поблизу житлових будинків і дитячого садка.