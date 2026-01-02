Серед постраждалих - немовля. Росія атакувала Харків: є влучання у багатоповерхівку (фото)

Пошкоджено п'ятиповерховий будинок

У п'ятницю, 2 січня, Росія вдарила по Харкову. Є влучання у житлову багатоповерхівку. На місці вже працюють рятувальники.

Що треба знати:

Росія атакувала Харків балістикою

Внаслідок удару є постраждалі та сильні руйнування

Влучання сталось у багатоповерхівку в Київському районі

UPD: Кількість постраждалих від удару зросла до 19 осіб. Серед них 6-місячна дитина. Стан немовляти стабільний, він не потребує госпіталізації, — Синєгубов.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що попередньо Росія застосувала дві ракети для удару по будинку в Харкові.

"Один із будинків значно пошкоджений. Зараз триває рятувальна операція, і залучаються всі необхідні служби. Точна кількість постраждалих ще невідома", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники розбирають завали в Харкові. Фото: ДСНС

Рятувальники розбирають завали в Харкові. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Харкову 2 січня

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що ворог вдарив по п'ятиповерховому житловому будинку. Станом на 15:20 відомо про 13 постраждалих. Наразі до лікарні доставили 6 людей, серед них одна жінка – у важкому стані.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, вдень 2 січня в місті пролунали вибухи. Російський удар прийшовся по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі міста.

"Є постраждалі і значні руйнування", — йдеться у повідомленні.

У Харкові влучання у багатоповерхівку. Фото: місцеві канали

За даними моніторів, Харків атакували балістичним озброєнням, а саме ракетою "Іскандер". Її нібито не фіксували радари. Є дані, що було дві ракети і обидві влучили у багатоповерхівку.

У мережі вже публікують відео з моменту вибуху та перші хвилини наслідків. Відомо, що Сумську вулицю вже перекрили. За словами Терехова, вже відомо про 12 постраждалих.

Нагадаємо, що в ніч на 1 січня Росія здійснила масовану атаку на Волинь. Під прицілом опинились Луцьк та Ковель. Також вибухи чули на Одещині, Київщині та Харківщині. Однак найбільших руйнувань зазнала Волинь, де спалахнуло кілька сильних пожеж.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у ніч на 31 грудня Росія атакувала Одещину. Пошкоджено житлові будинки, постраждали троє дітей та троє дорослих.