Наймолодшому постраждалому всього 7 місяців. Всі наслідки масованого удару по Одесі (фото, відео)

Під ударом були й інші населені пункти Одещини

Невдовзі після опівночі у середу, 31 грудня, росіяни масовано атакували Одесу безпілотниками. Пошкоджено житлові будинки, постраждали троє дітей та двоє дорослих.

Що треба знати:

Росія продовжує тероризувати мирну Одесу

Є влучання у багатоповерхівки, в одній з них виникли пожежі

Серед постраждалих — 7-місячне немовля, 42-річний чоловік у важкому стані

Оновлено 7:10 За уточненими даними, внаслідок нічної ворожої атаки постраждали п’ятеро людей: двоє дорослих і троє дітей, — Лисак. Частина Одеси залишилася без світла. На окремих об’єктах критичної інфраструктури тривають відновлювальні роботи, через що у деяких мешканців тимчасово немає води та тепла.

Як повідомив глава Одеської МВА Сергій Лисак, внаслідок нічної атаки в Одесі є пошкодження інфраструктури та житлових будинків. У двох районах міста зафіксовано влучання у багатоповерхівки. В одному з будинків зайнялися квартири.

Постраждали четверо людей, з них троє — діти:

немовля, 7 місяців — стан середньої тяжкості;

хлопець, 14 років — стан середній;

дівчинка, 8 років — стан середньої тяжкості;

чоловік, 42 роки — у важкому стані.

Один з пошкоджених будинків

На місці працюють рятувальники

Палали автівки

Один з дворів, засіяний уламками

Горіло кілька квартир

Начальник Одеської ОВА поінформував, що в Одесі внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено фасади та скління кількох багатоповерхових житлових будинків. Крім того, вогнем пошкоджено цивільні автомобілі.

Увага! Відео містить ненормативну лексику

Під ударом був не лише обласний центр, але й інші населені пункти області. В одному з них внаслідок росыйськоъ атаки спалахнули склади логістичної компанії.

