Вибухи у російському Туапсе та табуни "шахедів" над Україною. Хронологія війни - день 1407

31 грудня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі середа, 31 грудня. Російські окупанти продовжують здійснювати атаки та, схоже, готуються до масштабного обстрілу, адже монітори відзначають активність авіації. Тим часом президент Володимир Зеленський повідомив, що перемовини тривають.

Як проходить 1407-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 31 грудня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Є прильоти БПЛА по нафтобазі у Туапсе Краснодарського краю, — росЗМІ.

Над Україною фіксуються ворожі дрони, які летять у кількох напрямках.

