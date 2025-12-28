Зеленський готується до зустрічі з Трампом, а Росія запустила "шахеди". Хронологія війни - день 1404

28 грудня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі неділя, 28 грудня. Український президент Володимир Зеленський готується до зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом. Не виключено, що ця зустріч може пожвавити дипломатичний трек щодо мирного врегулювання війни. Водночас російський глава Володимир Путін посилає чіткі сигнали, що на дипломатію Росія не готова йти.

Як проходить 1404-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 28 грудня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Зеленський разом з прем'єр-міністром Канади та європейськими лідерами обговорили дипломатичний трек і його пріоритети. Окрім того, завтра українська делегація проведення ще одну розмову з європейцями за підсумками зустрічі з Трампом.

"Разом обговорили найважливіші пріоритети. Україна цінує всю підтримку. Завтра після зустрічі з президентом Трампом продовжимо розмову", — розповів президент.

Зеленський наголосив, що потрібні сильні позиції як на фронті, так і в дипломатії, щоб Путін не зміг маніпулювати та уникати реального і справедливого закінчення війни.

Над Україною фіксуються ворожі дрони, які летять у кількох напрямках.

Із ситуацією в Україні 27 грудня можна ознайомитись у цьому матеріалі: В Україні спростували захоплення Гуляйполя та Мирнограда, а у Києві складна ситуація. Хронологія війни — день 1403

Про новини та події 26 грудня "Телеграф" розповідав тут: Трамп може приїхати в Україну та удар по Харкову. Хронологія війни — день 1402

Про те, що відбувалося 25 грудня, читайте у трансляції: Росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю та вивели ракетоносії у Чорне море. Хронологія війни — день 1401