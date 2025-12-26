Росіяни запустили "Калібри" та атакували Волинь. Хронологія війни - день 1402

26 грудня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі пʼятниця, 26 грудня. Росіяни продовжують тиснути на фронті та, ймовірно, готуються до масованого обстрілу України, накопичуючи повітряні цілі. Тим часом наслідки попередніх атак все ще відчутні для українців, адже у більшості регіонів діють відключення світла. Водночас, попри перші відчутні зимові морози, ситуація може залишитись стабільною.

Як проходить 1402-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 26 грудня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Було зафіксовано пуски крилатих ракет "Калібр" із кораблів у морі: очікуємо над Україною о 00:10-00:20, якщо вони не імітаційні, — монітори.

Під час тривоги російські безпілотники атакували один з об'єктів критичної інфраструктури у Волинській області, повідомив начальник ОВА Іван Рудницький. Постраждалих та загиблих немає.

Із ситуацією в Україні 25 грудня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю та вивели ракетоносії у Чорне море. Хронологія війни — день 1401

Про новини та події 24 грудня "Телеграф" розповідав тут: Рекордна допомога від Німеччини та удар Росії по Харкову. Хронологія війни — день 1400

Про те, що відбувалося 23 грудня, читайте у трансляції: Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Чернігові, а СБУ уразила морський літак-розвідник РФ. Хронологія війни — день 1399