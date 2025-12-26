Росіяни атакували КАБами трасу у Харкові: є загиблі та постраждалі (відео)

Внаслідок атаки пошкоджено 20 багатоквартирних житлових будинків

У п'ятницю, 26 грудня, росіяни завдали удару керованими авіабомбами по одній з найжвавіших трас Харкова у Шевченківському районі. Горять кілька автомобілів.

Про це повідомляє міський голова Ігор Терехов. У місці обстрілу сталася пожежа.

За інформацією мера Харкова, вибухи пролунали у Шевченківському районі міста, а також у передмісті.

У машинах, що загорілися в результаті атаки, знаходилися люди. На цей час відомо про двох загиблих та пятьох поранених, один з них у тяжкому стані.

У мережі з'явилися кадри вирви на місці прильоту, де загинув водій авто.

За словами Терехова, в результаті атаки, пошкоджено 20 багатоквартирних житлових будинків, чотири автомобілі, контактну мережу трамвая. Зазнав ушкоджень газогін.

"На місці працюють екстрені та комунальні служби. Інформація уточнюється", — резюмував міський голова.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення у Харкові постраждали тисячі житлових будинків. Мер міста Ігор Терехов розкрив цифри руйнувань.