Росіяни атакували КАБами трасу у Харкові: є загиблі та постраждалі (відео)
Внаслідок атаки пошкоджено 20 багатоквартирних житлових будинків
У п'ятницю, 26 грудня, росіяни завдали удару керованими авіабомбами по одній з найжвавіших трас Харкова у Шевченківському районі. Горять кілька автомобілів.
Про це повідомляє міський голова Ігор Терехов. У місці обстрілу сталася пожежа.
За інформацією мера Харкова, вибухи пролунали у Шевченківському районі міста, а також у передмісті.
У машинах, що загорілися в результаті атаки, знаходилися люди. На цей час відомо про двох загиблих та пятьох поранених, один з них у тяжкому стані.
У мережі з'явилися кадри вирви на місці прильоту, де загинув водій авто.
За словами Терехова, в результаті атаки, пошкоджено 20 багатоквартирних житлових будинків, чотири автомобілі, контактну мережу трамвая. Зазнав ушкоджень газогін.
"На місці працюють екстрені та комунальні служби. Інформація уточнюється", — резюмував міський голова.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення у Харкові постраждали тисячі житлових будинків. Мер міста Ігор Терехов розкрив цифри руйнувань.