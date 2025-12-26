Россияне атаковали КАБами трассу в Харькове: есть погибшие и пострадавшие (фото, видео) (обновлено)

В результате атаки повреждены 20 многоквартирных жилых домов

В пятницу, 26 декабря, россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами по одной из самых оживленных трасс Харькова в Шевченковском районе. Горят несколько автомобилей.

Об этом сообщает городской голова Игорь Терехов. В месте обстрела произошел пожар.

Оновлено: Начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов оприлюднив останні дані по удару КАБами та фото з місця події. За його словами, в районі атаки розташовано виключно цивільну житлову забудову та заклад освіти, жодних військових об’єктів там немає.

В результаті атаки росіян троє людей зазнали вибухових поранень, зокрема – 9-місячна дівчинка. Ще у пʼятьох людей діагностовано реакцію на стрес. Двоє чоловіків загинули.

Вибито вікна у навколишніх багатоквартирних і приватних будинках, загорілося декілька автомобілів. Екстрені служби продовжують працювати на місці, ліквідують наслідки влучання та фіксують черговий злочин окупантів.

Синєгубов додав, що волонтерські команди, які допоможуть закрити вибиті вікна та прибрати територію навколо пошкоджених будівель.

Последствия атаки россиян Харькова КАБами 26 декабря 2025

По информации мэра Харькова, взрывы прозвучали в Шевченковском районе города, а также в пригороде.

В загоревшихся в результате атаки машинах находились люди. На данный момент известно о двух погибших и пятерых раненых, один из них в тяжелом состоянии.

В сети появились кадры воронки на месте прилета, где погиб водитель авто.

По словам Терехова, в результате атаки повреждены 20 многоквартирных жилых домов, четыре автомобиля, контактная сеть трамвая. Получил повреждения газопровод.

"На месте работают экстренные и коммунальные службы. Информация уточняется", — резюмировал городской голова.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Харькове пострадали тысячи жилых домов. Мэр города Игорь Терехов раскрыл цифры разрушений.