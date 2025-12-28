Зеленский готовится к встрече с Трампом, а Россия запустила "шахеды". Хронология войны — день 1404

28 декабря "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре воскресенье, 28 декабря. Украинский президент Владимир Зеленский готовится к встрече с американским лидером Дональдом Трампом. Не исключено, что эта встреча может оживить дипломатический трек по мирному урегулированию войны. В то же время, российский глава Владимир Путин посылает четкие сигналы, что на дипломатию Россия не готова идти.

Как проходит 1404-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 28 декабря — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Зеленский вместе с премьер-министром Канады и европейскими лидерами обсудили дипломатический трек и его приоритеты. Кроме того, завтра украинская делегация провела еще один разговор с европейцами по итогам встречи с Трампом.

"Вместе обсудили важнейшие приоритеты. Украина ценит всю поддержку. Завтра после встречи с президентом Трампом продолжим разговор", — рассказал президент.

Зеленский подчеркнул, что нужны сильные позиции как на фронте, так и в дипломатии, чтобы Путин не смог манипулировать и избегать реального и справедливого окончания войны.

Над Украиной фиксируются вражеские дроны, летящие в нескольких направлениях.

