Россияне подняли бомбардировщики, а Трамп планирует разговор с Путиным. Хронология войны — день 1403

27 декабря "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

В календаре суббота, 27 декабря. Российские оккупанты продолжают не только давить на фронте, но и атаковать с воздуха. За прошедшие сутки ужасный удар был в Харькове. В то же время заметно оживление на дипломатическом треке, ведь СМИ уже пишут, что в России якобы изменили мнение по поводу перемирия и могут на него согласиться. Тем временем президент Владимир Зеленский посылает также обнадеживающие сигналы по поводу будущих соглашений.

Как проходит 1403-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 27 декабря — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Взлет Ту-95, предварительно. В воздухе около 4 бортов с Дальнего Востока.

Характеристики Ту-95. Фото: НВ

Я планирую провести разговор с Путиным в ближайшее время, – Трамп. Также говорит, что у Зеленского ничего не будет, пока он не одобрит.

