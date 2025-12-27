Росіяни підняли бомбардувальники, а Трамп планує розмову з Путіним. Хронологія війни - день 1403

27 грудня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі субота, 27 грудня. Російські окупанти продовжують не тільки тиснути на фронті, а й атакувати з повітря. Минулої доби жахливого удару зазнав Харків. Водночас помітне пожвавлення на дипломатичному треку, адже ЗМІ вже пишуть, що у Росії нібито змінили думку щодо перемирʼя та можуть на нього погодитись. Тим часом президент Володимир Зеленський посилає також обнадійливі сигнали щодо майбутніх угод.

Як проходить 1403-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 27 грудня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Зліт Ту-95, попередньо. В повітрі близько 4 бортів з Далекого сходу.

Харкатеристики Ту-95. Фото: НВ

Я планую провести розмову з Путіним найближчим часом, — Трамп. Також каже, що у Зеленського нічого не буде, поки він не схвалить.

