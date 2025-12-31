Взрывы в российском Туапсе и табуны "шахедов" над Украиной. Хронология войны — день 1407

31 декабря "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

В календаре среда, 31 декабря. Российские оккупанты продолжают совершать атаки и, похоже, готовятся к масштабному обстрелу, ведь мониторы отмечают активность авиации. Тем временем президент Владимир Зеленский сообщил, что переговоры продолжаются.

Как проходит 1407-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 31 декабря — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Есть прилеты БПЛА по нефтебазе в Туапсе Краснодарского края, — росСМИ.

Над Украиной фиксируются вражеские дроны, летящие в нескольких направлениях.

О том, что происходило 30 декабря, читайте в трансляции: В Луганской области горит нефтебаза, а в Подмосковье был блэкаут. Хронология войны — день 1406

С ситуацией в Украине 29 декабря можно ознакомиться в этом материале: Россияне убили гражданских в Покровске, а в России заявляют об атаке на резиденцию Путина. Хронология войны — день 1405

О новостях и событиях 28 декабря "Телеграф" рассказывал здесь: Важны переговоры в Майами и бои за Гуляйполе. Хронология войны — день 1404