Массированная атака на Одесчину: ударили по домам и энергообъектам, есть пострадавшие (фото, видео)

Елена Руденко
Последствия атаки на Одессу и "шахед" Новость обновлена 31 декабря 2025, 10:18
Последствия атаки на Одессу и "шахед". Фото Коллаж "Телеграф"

Под ударом были и другие населенные пункты Одесской области

Вскоре после полуночи в среду, 31 декабря, россияне массированно атаковали Одессу беспилотниками. Повреждены жилые дома, пострадали трое детей и трое взрослых.

Что нужно знать:

  • Россия продолжает терроризировать мирную Одессу
  • Есть попадания в многоэтажки, в одной из них возникли пожары
  • Среди пострадавших — 7-месячный младенец, 42-летний мужчина в тяжелом состоянии

Обновлено 10:00 По последним данным, из-за ночного удара РФ по Одессе пострадали шесть человек, трое из которых — дети, сообщили в ГСЧС. Спасатели уточнили, что в результате попаданий в одном из жилых домов возникло возгорание в квартирах со 2 по 6 этажи. Частично разрушен фасад на 5 и 6 этажах.

Спасатели тушат ом в Одессе, что загорелся из-за удара РФ
Работа спасателей
Мужчина с котом, житель дома в Одессе, который атаковала РФ
Житель поврежденного дома спасает кота

В ДТЭК проинформировали, что ночью Россия атаковала два энергообъекта компании. Они получили значительные повреждения, восстановление оборудования до трудоспособного состояния потребует времени.

В течение декабря враг значительно повредил десять подстанций в Одесской области. С начала года Россия атаковала 25 энергообъектов области, добавили энергетики.

Обновлено 7:10 По обновленным данным, в результате ночной вражеской атаки пострадали пять человек: двое взрослых и трое детей, — Лысак. Часть Одессы осталась без света. На отдельных объектах критической инфраструктуры продолжаются восстановительные работы, поэтому у некоторых жителей временно нет воды и тепла.

Как сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак, в результате ночной атаки в Одессе есть повреждения инфраструктуры и жилых домов. В двух районах города зафиксировано попадание в многоэтажки. В одном из домов загорелись квартиры.

Пострадали четыре человека, из них трое — дети:

  • младенец, 7 месяцев — состояние средней тяжести;
  • мальчик, 14 лет — состояние среднее;
  • девочка, 8 лет – состояние средней тяжести;
  • мужчина, 42 года — в тяжелом состоянии.
Дом в Одессе, поврежденный российским дроном 31.12.2025
Один из поврежденных домов
Дом в Одессе, поврежденный российским дроном 31.12.2025
На месте работают спасатели
Авто, загоревшийся в результате атаки РФ на Одессу 31.12.2025
Пылали автомобили
Здание в Одессе, поврежденное российским дроном 31.12.2025
Один из дворов, усеянный обломками
Дом в Одессе, поврежденный российским дроном 31 декабря 2025
Горело несколько квартир

Начальник Одесской ОВА проинформировал, что в Одессе в результате падения обломков и прямых попаданий повреждены фасады и остекление нескольких многоэтажных жилых домов. Кроме того, огнем повреждены гражданские автомобили.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику

Под ударом находился не только областной центр, но и другие населенные пункты области. В одном из них в результате российской атаки вспыхнули склады логистической компании.

Как сообщал "Телеграф", 26 декабря, россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами по одной из самых оживленных трасс Харькова в Шевченковском районе. Три человека получили взрывные ранения, в том числе 9-месячная девочка.

