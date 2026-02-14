Российский катер "минуснули" в оккупированном Крыму. Что это за судно (фото)

Это не первое подобное судно, пораженное ВСУ

Силы обороны поразили российский транспортно-десантный катер БК-16. Это произошло в районе поселка Новоозерное на временно оккупированных территориях украинского Крыма.

Что надо знать:

Кроме катера под удар попали и другие важные объекты врага на оккупированных территориях

Это уже не первый БК-16, который потопили Силы обороны

Враг использует эти катера для войны против Украины

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Катер был поражен 12 февраля.

Кроме этого, украинские военные также нанесли удары по радиолокационной станции врага РСП-10 в районе поселка Гвардейское (Крым). Также на оккупированных территориях Запорожской области поражен узел связи российских оккупантов. На оккупированной территории Донбасса под удар попал склад боеприпасов врага.

Силы Обороны поразили важные объекты врага

Что известно о катере БК-16

Скоростные транспортно-десантные катера проекта 02510 "БК-16" – это серия российских высокоскоростных транспортно-десантных катеров. Они были созданы для отрядов специального назначения при операциях на реках или прибрежной морской зоне.

Катер БК-16

Эти катера предназначены для перекидывания и высадки десанта, огневой поддержки десанта, противодиверсионных операций. Также они используются для перевозки легких грузов.

Характеристики:

водоизмещение: 19,5 т (полное);

длина: 16,78 м (наибольшая);

ширина: 3,96 м (наибольшая);

высота: 4,15 м (над водой со сложенной мачтой);

осадка: 0,83 м (средняя).

Где Россия применяет такие катера

В начале полномасштабного вторжения в марте 2022 года россияне применяли катера такого типа в порту Бердянска. Летом того же года появилось видео применения российскими войсками катеров БК-16 в акватории Днепра на территории Украины.

Это не первый БК-16, пораженный силами обороны

Первый российский катер БК-16 украинские военные уничтожили 2 мая 2022 года. 7 августа 2025 года спецподразделение ГУР "Примари" также поразило десантный катер БК-16. Еще один был также уничтожен спецподразделением ГУР "Примари" в Крыму 26 октября прошлого года.

Как рассказывал "Телеграф", в декабре прошлого года в порту российского Ростова-на-Дону раздались взрывы. Под атакой беспилотников оказалось важное судно — танкер под названием "Валерий Горчаков".