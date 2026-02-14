Російський катер "мінуснули" в окупованому Криму. Що це за судно (фото)

Це не перше подібне судно, уражене ЗСУ

Сили оборони уразили російський транспортно-десантний катер БК-16. Це сталося у районі селища Новоозерне на тимчасово окупованих територіях українського Криму.

Що треба знати:

Окрім катера під удар потрапили й інші важливі об'єкти ворога на окупованих територіях

Це вже не перший БК-16, який потопили Сили оборони

Ворог використовує ці катери для війни проти України

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Катер було уражено 12 лютого.

Крім цього, українські військові також завдали ударів по радіолокаційній станції ворога РСП-10 у районі селища Гвардійське (Крим). Також на окупованих територіях Запорізької області уражено вузол зв’язку російських окупантів. На окупованій території Донеччини під удар потрапив склад боєприпасів ворога.

Сили Оборони уразили важливі об'єкти ворога

Що відомо про катер БК-16

Швидкісні транспортно-десантні катери проєкту 02510 "БК-16" — це серія російських високошвидкісних транспортно-десантних катерів. Їх було створено для загонів спеціального призначення під час операцій на річках чи прибережній морській зоні.

Катер БК-16

Ці катери призначені для перекидання та висадки десанту, вогневої підтримки десанту, протидиверсійних операцій. Також їх використовують для перевезення легких вантажів та участі у рятувальних операціях.

Характеристики:

водотоннажність: 19,5 т (повна);

довжина: 16,78 м (найбільша);

ширина: 3,96 м (найбільша);

висота: 4,15 м (над водою зі складеною щоглою);

осадка: 0,83 м (середня).

Де Росія застосовує такі катери

На початку повномасштабного вторгнення, у березні 2022 року росіяни застосовували катери такого типу у порту Бердянська. Влітку того ж року з'явилося відео застосування російськими військами катерів БК-16 в акваторії Дніпра на території України.

Це не перший БК-16, уражений Силами оборони

Перший російський катер БК-16 українські військові знищили 2 травня 2022 року. 7 серпня 2025 року спецпідрозділ ГУР "Примари" також уразив десантний катер БК-16. Ще один було також знищено спецпідрозділом ГУР "Примари" у Криму 26 жовтня минулого року.

Як розповідав "Телеграф", у грудні минулого року, у порту російського Ростова-на-Дону пролунали вибухи. Під атакою безпілотників опинилося важливе судно — танкер під назвою "Валерій Горчаков".