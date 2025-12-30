В России снова заговорили о выборах в Украине и запустили "шахеды". Хронология войны — день 1406

30 декабря "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

В календаре вторник, 30 декабря. Российские оккупанты могут готовиться к масштабному обстрелу, которому уже даже придумали оправдание — "атака" дронов на резиденцию Владимира Путина. Тем временем ситуация на фронте остаются напряженной.

Как проходит 1406-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 30 декабря — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Вашингтон считает, что в Украине нужно провести выборы. Многие живущие в России украинцы также должны иметь право голоса во время проведения выборов в Украине, — Лавров.

Над Украиной фиксируются вражеские "шахеды", которые летят в Одесскую область и в направлении Запорожья.

