У Росії знову заговорили про вибори в Україні і запустили "шахеди". Хронологія війни - день 1406

30 грудня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі вівторок, 30 грудня. Російські окупанти можуть готуватись до масштабного обстрілу, якому вже навіть вигадали виправдання — "атака" дронів на резиденцію Володимира Путіна. Тим часом ситуація на фронті залишаються напруженою.

Як проходить 1406-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 30 грудня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Вашингтон вважає, що в Україні потрібно провести вибори. Багато українців, які живуть у Росії, також повинні мати право голосу під час проведення виборів в Україні, — Лавров.

Над Україною фіксуються ворожі "шахеди", які летять на Одещину та у напрямку Запоріжжя.

