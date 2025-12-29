Зустріч Зеленського і Трампа в Маямі та загострення на Запоріжжі. Хронологія війни - день 1405

29 грудня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі понеділок, 29 грудня. Головною темою останньої доби стали перемовини президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Маямі, а також доля Гуляйполя на Запорізькому напрямку — за нього зараз йдуть бої, і деякі навіть заявляли вже про нібито захоплення міста Росією.

Як проходить 1405-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 29 грудня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 В США закінчилася зустріч Трампа і Зеленського — вона тривала близько двох годин. Про всі результати розповідаємо за цим посиланням.

Тим часом карти з фронту від DeepState станом на початок доби виглядають наступним чином:

Карта, де зараз йдуть бої за Гуляйполе в Запорізькій області 29.12.2025

Карти DeepState боїв за Куп'янськ 29.12.2025

