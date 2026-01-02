Среди пострадавших – младенец. Россия атаковала Харьков: есть попадание в многоэтажку (фото)

Поврежден пятиэтажный дом

В пятницу, 2 января, Россия ударила по Харькову. Есть попадание в жилую многоэтажку. На месте уже работают спасатели.

Что нужно знать:

Россия атаковала Харьков баллистикой

В результате удара есть пострадавшие и сильные разрушения

Попадание произошло в многоэтажку в Киевском районе

UPD: Число пострадавших от удара возросло до 19 человек. Среди них 6-месячный ребенок. Состояние младенца стабильное, он не нуждается в госпитализации, — Синегубов.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что предварительно Россия применила две ракеты для удара по дому в Харькове.

"Один из домов значительно поврежден. Сейчас идет спасательная операция, и привлекаются все необходимые службы. Точное количество пострадавших еще неизвестно", — говорится в сообщении.

Последствия удара по Харькову 2 января. Фото: ГСЧС

Спасатели разбирают завалы в Харькове. Фото: ГСЧС

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что враг ударил по пятиэтажному жилому дому. По состоянию на 15:20 известно о 13 пострадавших. В больницу доставили 6 человек, среди них одна женщина — в тяжелом состоянии.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, днем 2 января в городе раздались взрывы. Российский удар пришелся по жилому многоэтажному зданию в Киевском районе города.

"Есть пострадавшие и значительные разрушения", — говорится в сообщении.

В Харькове попадание в многоэтажку. Фото: местные каналы

По данным мониторов, Харьков атаковали баллистическим вооружением, а именно ракетой "Искандер". Ее якобы не фиксировали радары. Есть данные, что было две ракеты и обе попали в многоэтажку.

В сети уже публикуют видео с момента взрыва и первых минут последствий. Известно, что Сумскую улицу уже перекрыли. По словам Терехова, уже известно о 12 пострадавших.

Напомним, что в ночь на 1 января Россия совершила массированную атаку на Волынь. Под прицелом оказались Луцк и Ковель. Также взрывы слышали в Одесской, Киевской и Харьковской областях. Однако наибольшие разрушения получила Волынь, где вспыхнуло несколько сильных пожаров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 31 декабря Россия атаковала Одесскую область. Повреждены жилые дома, пострадали трое детей и трое взрослых.