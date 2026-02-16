Хороші новини з Києва та загроза нового масованого удару РФ. Хронологія війни - день 1454

16 лютого "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі понеділок, 16 лютого. Минулої доби наробила галасу новина про затримання колишнього міністра енергетики Германа Галущенка при спробі перетення кордону. Також президент Володимир Зеленський та моніторингові групи попереджають, що наступні дні варто особливо бути уважними до тривог — адже наступає похолодання і є ознаки підготовки Росією нових масованих ударів.

Як проходить 1454-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 16 лютого — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Вперше за останні часи Київ майже весь зі світлом — 95% столиці без відключень цього вечора.

В Брянській та Бєлгородській областях жаліються на масовані удари безпілотників, є серйозні пошкодження енергооб'єктів та відключення світла.

Тим часом карти бойових дій в Україні станом на початок доби від DeepState виглядають наступним чином:

Карта, де йдуть бої в Запорізькій да біля Дніпропетровської області 16.02.2026

Карта боїв на лінії Слов'янськ-Краматорськ від DeepState 16 лютого

Карта бойових дій в Сумській області 16.02.2026

Із ситуацією в Україні 15 лютого можна ознайомитись у цьому матеріалі: Росія готує нові удари, а Польща хоче ядерну зброю. Хронологія війни — день 1453

Про новини та події 14 лютого "Телеграф" розповідав тут: Зустріч Зеленського з Віткоффом та Кушнером та очікування від перемовин з РФ. Хронологія війни — день 1452

Про те, що відбувалося 13 лютого, читайте у трансляції: Вибухи у Києві та плани Зеленського щодо референдуму. Хронологія війни — день 1451