Атака дронів на Росію та тиск окупантів на фронті. Хронологія війни — день 1453

15 лютого "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі неділя, 15 лютого. Російські окупанти продовжують тиснути на фронті, намагаючись захопити більше населених пунктів. Аж так минулої доби сталось 191 бойове зіткнення. Тим часом у Мюнхені триває безпекова конференція. За підсумками перших двох днів можна сказати, що Україну чекає більше підтримки від партнерів.

Як проходить 1453-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 15 лютого — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Росіяни скаржаться, що невідомі дрони атакують Сочі. На одному з відео видно дим, деякі пабліки пишуть, що міг бути атакований порт. Також заявляється, що під атакою дронів цієї ночі Краснодарський край та тимчасово окупований Крим.

