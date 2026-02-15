Атака дронов на Россию и давление оккупантов на фронте. Хронология войны — день 1453

15 февраля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре воскресенье, 15 февраля. Российские оккупанты продолжают давить на фронте, пытаясь захватить больше населенных пунктов. Так прошедшие сутки произошло 191 боевое столкновение. Тем временем в Мюнхене продолжается конференция безопасности. По итогам первых двух дней можно сказать, что Украина ждет больше поддержки от партнеров.

Как проходит 1453-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 15 февраля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Россияне жалуются, что неизвестные дроны атакуют Сочи. На одном из видео виден дым, некоторые паблики пишут, что мог быть атакован порт. Также заявляется, что под атакой дронов этой ночью Краснодарский край и временно оккупированный Крым.

