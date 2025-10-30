Укр

Россия атаковала Запорожье дронами и баллистикой: повреждено общежитие, есть пострадавшие (фото)

Антон Корж
Россияне ночью атаковали Запорожье Новость обновлена 30 октября 2025, 06:17
Россияне ночью атаковали Запорожье. Фото Коллаж "Телеграфа"

По городу били баллистическими ракетами и ударными дронами

Российские оккупанты в ночь на 30 октября во время массированной ракетно-дроновой атаки на Украину атаковали Запорожье. Враг выпустил по городу восемь баллистических ракет "Искандер-М" с кассетной боевой частью и несколько десятков ударных дронов.

Об атаке врага сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров и местные информационные каналы. Отмечается, что по состоянию на данный момент атака дронов на город продолжается.

"Запорожье под огнем врага. В результате обстрела поврежден объект инфраструктуры. По предварительной информации, обошлось без пострадавших… По состоянию на сейчас над территорией Запорожья наблюдается 3 БпЛА ударного типа", — написал Федоров.

UPD: По данным ЗОВА, в результате атаки четыре человека ранены. Двое из них доставлены в больницу — женщина 45 лет и мужчина 20 лет. Еще две женщины получили медицинскую помощь на месте.

Мониторинговые каналы сообщили про 8-10 российских дронов, пытающихся атаковать город. Между тем, после ракетного теракта в Запорожье, по сообщениям местных каналов, наблюдаются перебои с электричеством и водой в некоторых районах. Также отмечается, что существует огромная нестабильность напряжения, из-за чего выбивает пробки и происходят отключения.

Обновлено: Иван Федоров опубликовал фото последствий атаки оккупантов на Запорожье. Ударом оккупантов повреждено общежитие.

Общежитие после удара
Отметим, что прошлый ракетный удар российские оккупанты устроили в ночь на 5 октября. Враг применил ракеты Х-101 с Ту-95МС, крылатые ракеты "Калибр" с моря, баллистические "Искандер-М"/KN-23, "Кинжалы" с МиГ-31К и большое количество ударных беспилотников. Мишенью врага снова стала газовая и энергетическая инфраструктура Украины — россияне все еще надеются целенаправленным террором сломить готовность Украины сопротивляться оккупантам.

Также, как сообщал "Телеграф", в ночь на 25 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по Киеву. Погибли два человека, ракета попала вблизи жилых домов и детского сада.

