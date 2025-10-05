Россияне устроили масштабный обстрел Украины: что известно об атаке (обновляется)

Сигнал воздушной тревоги раздается в ряде городов Украины из-за российских обстрелов

Российские оккупанты в ночь на 5 октября устроили очередной массированный комбинированный ракетно-дроновый удар по Украине. Враг применил ракеты Х-101 с Ту-95МС, крылатые ракеты "Калибр" с моря и большое количество ударных беспилотников. Мишенью врага вновь избрана газовая и энергетическая инфраструктура Украины — россияне все еще надеются целенаправленным террором сломить готовность Украины сопротивляться оккупантам.

(обновляется)

04:40 "Калибры" первой группы взяли курс на Чорткив, вторая группа повторяет маршрут первой. Тем временем "калиброносные корабли" убегают обратно в Новороссийск.

04:30 Сообщается о повторных пусковых маневрах Ту-95МС. Также вероятны пуски врагом баллистических ракет из районов Таганрога и в.о. Крыма. "Калибры" взяли курс на Хмельницкую и Винницкую области соответственно.

04:25 Угроза атаки баллистическими ракетами для южных и восточных областей.

04:20 Первая группа "Калибров" свернула курсом на Винницкую область, вторая группа "Калибров" повторяет курс первой. Ракеты Х-101 пока не наблюдаются.

04:10 Все имеющиеся сейчас в воздухе "Калибры" сменили курс на Одесскую область. Сейчас в воздухе 116 вражеских дронов.

04:05 По меньшей мере два "Калибра" курсом на Николаевскую область.

04:00 Первые "Калибры" в воздушном пространстве Украины.

03:50 По данным мониторов, часть бортов Ту-95МС выполнила пусковые маневры у Энгельса. Если пуски были реальными, через час будут фиксироваться первые Х-101. Также зафиксирован повторный пуск "Калибров".

03:45 Россияне запустили с моря ракеты "Калибр" с кораблей, еще оставшихся в Черноморском флоте. Предварительно было 10 пусков; подлет возможен в течение следующих 30 минут. Также враг все еще имеет множество ударных дронов, а на пусковые рубежи летят пять Ту-95МС с ракетами Х-101.

Напомним, что в ночь на 3 октября россияне совершили самую массированную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины с начала полномасштабной войны. "Нафтогаз" отчитался о значительном количестве повреждений, часть из которых критические. Пришелся удар на Харьковщину и Полтавщину. Также "Телеграф" писал, что новой целью россиян во время обстрелов стала железная дорога, а именно локомотивы и поезда. Таким образом, по мнению экспертов, российские войска пытаются усложнить логистику украинских защитников и обострить панические настроения в обществе.

При этом Украина готова к тому, что зимой может быть сложная ситуация в энергетике из-за ударов россиян. Российские атаки будут отбиваться настолько, насколько у сил обороны хватит средств противовоздушной обороны и боеприпасов. Но некоторые решения, которые были актуальны, уже не работают.