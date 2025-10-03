Хронология войны — день 1318: табуны "шахедов" над Украиной и давление россиян на фронте

3 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию обо всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости

На календаре пятница, 3 октября 2025 года. Идет 1318-й день войны России против Украины. Российские оккупанты продолжают активно давить на фронте, за прошедшие сутки произошло 133 боестолкновений, из которых 36 пришлось на Покровское направление. Между тем, российский лидер Владимир Путин цинично заявил, что достижение мира возможно, если обе стороны стремятся договориться, а не одна из них диктует собственные условия.

Как проходит 1318-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 3 октября – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

01:10 Полтаву обстреляли крылатыми ракетами "Искандер-К", предварительно целью оккупантов снова была энергетика.

00:00 В небе над Украиной фиксируются табуны "шахедов". Наблюдается активность, как пишут мониторы, в направлении Киева.

