Хронология войны — день 1315: табуны "шахедов" над Украиной и атаки россиян на фронте

30 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию обо всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости

На календаре вторник, 30 сентября 2025 года. Идет 1315-й день войны России против Украины. Российские оккупанты продолжают активно давить на фронте, за прошедшие сутки произошло 139 боестолкновений, при которых 35 пришлось на Покровское направление. Тем временем новые сутки начались с атаки "шахедов" на украинские города.

Как проходит 1315-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 30 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Россия будет усиливать обстрелы, наносить удары по энергетике и жилым домам, чтобы сломать украинцев и оказывать давление на союзников, — заместитель министра обороны Гаврилюк.

Над Украиной наблюдаются группы "шахедов".

