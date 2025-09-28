Хронология войны — день 1313: россияне атакуют дронами и давят на фронте

28 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию обо всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости

На календаре воскресенье, 28 сентября 2025 года. Идет 1313-й день войны России против Украины. Российские оккупанты не оставляют попыток продвинуться на фронте, так за прошедшие сутки они совершили 145 атак, из которых 40 — на Покровском, самом горячем, направлении. Между тем, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Украине не дадут вернуть территории, а тем более границы до 2022 года.

Как проходит 1313-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 28 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

01:00 Мониторы фиксируют взлет остатков стратегической авиации РФ: предварительно один или два Ту-95МС и один Ту-160. Есть угроза ракетной атаки.

00:00 Над Украиной фиксируются группы российских дронов. В ряде областей объявлена ​​тревога.

