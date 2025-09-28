Хронологія війни — день 1313: росіяни атакують дронами та тиснуть на фронті

28 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині

На календарі неділя, 28 вересня 2025 року. Триває 1313-й день війни Росії проти України. Російські окупанти не полишають спроб просунутись на фронті, аж так за минулу добу вони здійснили 145 атак, з яких 40 — на Покровському, найгарячішому, напрямку. Тим часом глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Україні не дадуть повернути території, а тим паче кордони до 2022 року.

Як проходить 1313-й день повномасштабної війни в Україні і які останні новини з фронту 28 вересня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

01:00 Монітори фіксують зліт залишків стратегічної авіації РФ: попередньо, один або два Ту-95МС та один Ту-160. Є загроза ракетної атаки.

00:00 Над Україною фіксуються групи російських дронів. У низці областей оголошено тривогу.

