На Миколая росіяни атакували Україну ракетами та дронами. Є поранені, поїзди змінили маршрути (фото і відео)
Відомо про трьох постраждалих
В ніч на суботу, 6 грудня, Росія влаштувала чергову атаку на мирні українські міста, застосувавши не лише дрони, але й балістику та ракети "Кинджал". ЗПід ударом був Фастів під Києвом, також вибухи лунали в Дніпрі та області, на Львівщині та на Запоріжжі.
Що треба знати:
- Всю ніч РФ атакувала Україну ракетами та дронами, зранку обстріл триває
- В Фастові пошкоджено залізничну інфраструктуру, поїзди змінили маршрути
- Відомо про трьох постраждалих на Київщині, дані уточнюються
Київська область
Як повідомила "Укрзалізниця", у Фастові під удари потрапила залізнична інфраструктура. Через це змінюють маршрути пасажирських поїздів, які мали проходити через це місто.
За попередніми даними, були прильоти по залізничному вокзалу у Фастові. Також в мережі пишуть про сильні пожежі в Нових Петрівцях під Києвом. Як повідомили у КОВА, через нічну атаку РФ на область дронами та ракетами поранено троє людей.
У Вишгородському районі жінка 1979 року народження госпіталізована з уламковим ушкодженням руки, грудної клітки та спини. Також в неї закрита травма шийного відділу хребта. Ще одна жінка 40 років отримала рвану рану щоки. У Фастові поранено чоловіка 1983 року народження. У нього рвана рана лівої гомілки. Госпіталізації не потребує.
У самому Києві також лунали вибухи. Місцева влада повідомляла про роботу ППО, Повітряні сили — про політ "Кинджалів" і балістики вектором на столицю.
Кияни провели чергову ніч у метро. Діти, які у ніч святого Миколая мали б солодко спати у своїх ліжках, а зранку знаходити подарунки від Миколая під подушками, змушені були ховатися від російських ракет та дронів у підземці. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав, як це було.
Дніпро та область
Про масовані удари повідомив також в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко. Були атаковані Дніпро та область, подробиць він не розповів. У Повітряних Силах поінформували, що росіяни обстріляли регіон безпілотниками та балістичними ракетами.
Львівщина
Мер Львова Андрій Садовий о 5:45 попередив, що в небі над областю є ворожі дрони та закликав жителів перейти в безпечні місця. У мережі писали про вибухи, які ймовірно, є наслідком роботи ППО.
Де ще лунали вибухи
Також вночі було гучно у Запорізькій області. Глава Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що ворог завдав удару по Запорізькому району. На щастя, минулося без постраждалих. Рано вранці, пишуть у мережі, вибухи пролунали в Хмельницькій області, в районі Шепетівки.
Як повідомляв "Телеграф", пізно ввечері, 29 листопада, росіяни вдарили дронами по українському місту Вишгород у Київській області. Під атакою опинилися житлові будинки, внаслідок чого сталася пожежа, є руйнування та пошкодження. Одна людина загинула.