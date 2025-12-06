На Миколая росіяни атакували Україну ракетами та дронами. Є поранені, поїзди змінили маршрути (фото і відео)

Відомо про трьох постраждалих

В ніч на суботу, 6 грудня, Росія влаштувала чергову атаку на мирні українські міста, застосувавши не лише дрони, але й балістику та ракети "Кинджал". ЗПід ударом був Фастів під Києвом, також вибухи лунали в Дніпрі та області, на Львівщині та на Запоріжжі.

Що треба знати:

Всю ніч РФ атакувала Україну ракетами та дронами, зранку обстріл триває

В Фастові пошкоджено залізничну інфраструктуру, поїзди змінили маршрути

Відомо про трьох постраждалих на Київщині, дані уточнюються

Київська область

Як повідомила "Укрзалізниця", у Фастові під удари потрапила залізнична інфраструктура. Через це змінюють маршрути пасажирських поїздів, які мали проходити через це місто.

За попередніми даними, були прильоти по залізничному вокзалу у Фастові. Також в мережі пишуть про сильні пожежі в Нових Петрівцях під Києвом. Як повідомили у КОВА, через нічну атаку РФ на область дронами та ракетами поранено троє людей.

У Вишгородському районі жінка 1979 року народження госпіталізована з уламковим ушкодженням руки, грудної клітки та спини. Також в неї закрита травма шийного відділу хребта. Ще одна жінка 40 років отримала рвану рану щоки. У Фастові поранено чоловіка 1983 року народження. У нього рвана рана лівої гомілки. Госпіталізації не потребує.

У самому Києві також лунали вибухи. Місцева влада повідомляла про роботу ППО, Повітряні сили — про політ "Кинджалів" і балістики вектором на столицю.

Кияни провели чергову ніч у метро. Діти, які у ніч святого Миколая мали б солодко спати у своїх ліжках, а зранку знаходити подарунки від Миколая під подушками, змушені були ховатися від російських ракет та дронів у підземці. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав, як це було.

Малеча ховається від російських ракет у наметі в метро

Хлопчик спить у метро

Чергова ніч у метро

Кияни ховаються у підземці

Багато наметів

Дітям вдається поспати хоч так

З собою беруть домашніх улюбленців

Дніпро та область

Про масовані удари повідомив також в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко. Були атаковані Дніпро та область, подробиць він не розповів. У Повітряних Силах поінформували, що росіяни обстріляли регіон безпілотниками та балістичними ракетами.

Львівщина

Мер Львова Андрій Садовий о 5:45 попередив, що в небі над областю є ворожі дрони та закликав жителів перейти в безпечні місця. У мережі писали про вибухи, які ймовірно, є наслідком роботи ППО.

Де ще лунали вибухи

Також вночі було гучно у Запорізькій області. Глава Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що ворог завдав удару по Запорізькому району. На щастя, минулося без постраждалих. Рано вранці, пишуть у мережі, вибухи пролунали в Хмельницькій області, в районі Шепетівки.

Як повідомляв "Телеграф", пізно ввечері, 29 листопада, росіяни вдарили дронами по українському місту Вишгород у Київській області. Під атакою опинилися житлові будинки, внаслідок чого сталася пожежа, є руйнування та пошкодження. Одна людина загинула.