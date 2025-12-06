Известно о трех пострадавших

В ночь на субботу, 6 декабря, Россия устроила очередную атаку на мирные украинские города, применив не только дроны, но и баллистику и ракеты "Кинжал". Под ударом был Фастов под Киевом, также взрывы гремели в Днепре и области, на Хмельнитчине, Львовщине и на Запорожье.

Что нужно знать:

Всю ночь РФ атаковала Украину ракетами и дронами, утром обстрел продолжается

В Фастове повреждена железнодорожная инфраструктура, поезда изменили маршруты

Известно о трех пострадавших в Киевской области, данные уточняются

Обновление на 9:00

В Киевской области продолжается ликвидация последствий ночного массированного обстрела. Под ударами оказались Фастовский, Вышгородский и Бучанский районы, где пострадали три человека. В Фастове огонь и разрушения охватили территорию железнодорожного вокзала и моторно-вагонного депо.

Последствия обстрела РФ в Киевской области/ ГСЧС

В Новых Петровцах обломки вражеских дронов вызвали масштабный пожар на складе площадью 5,5 тысячи квадратных метров, сгорели три грузовика, один жилой дом разрушен, еще шесть повреждены. В Нежиловичах в результате удара выгорело и частично разрушилось частное здание. Спасательные службы продолжают работать на местах поражений.

Последствия обстрела РФ в Киевской области/ ГСЧС

Черниговская область также подверглась атаке российских дронов: в Корюковском районе зафиксировано попадание по жилому сектору и гражданскому объекту, а в Чернигове и близлежащих селах удары пришлись по критической инфраструктуре. Спасатели быстро потушили пожары, пострадавших нет.

Последствия обстрела РФ в Черниговской области/ ГСЧС

В Днепропетровской области россияне нанесли ракетный удар. В Днепровском районе ранения получили двое мужчин — 37 и 65 лет, а также 75-летняя женщина. Всем оказали медицинскую помощь, лечение они продолжат дома. Один частный дом полностью разрушен, еще около десяти домов получили значительные повреждения. Ударом также задело два гаража.

Последствия обстрела РФ в Днепропетровской области/ ГСЧС

Обновлено 8:07 Утром Россия атаковала Украину крылатыми ракетами. Взрывы гремели в Днепре, Полтаве, Луцке.

Городской голова Луцка Игорь Полищук сообщил, что в результате российской атаки горят продуктовые склады в одном из микрорайонов областного центра. Также возникло задымление.

Дым после удара РФ по Луцку

Также под ударом вражеских дронов был Чернигов и область, сообщает ГСЧС. В Корюковском районе зафиксированы попадания в жилищный сектор и по гражданскому объекту. В Чернигове и Черниговском районе противник нанес удары по объектам критической инфраструктуры. Спасатели оперативно ликвидировали пожары, возникшие в результате ударов. Информация о пострадавших не поступала.

Последствия удара РФ по Черниговщине

Киевская область

Как сообщила " Укрзализныця", в Фастове под удары попала железнодорожная инфраструктура. Поэтому меняют маршруты пассажирских поездов, которые должны проходить через этот город.

По предварительным данным были прилеты по железнодорожному вокзалу в Фастове. Также в сети пишут о сильных пожарах в Новых Петровцах под Киевом. Как сообщили в КОВА, из-за ночной атаки РФ на область дронами и ракетами ранены три человека.

В Вышгородском районе женщина 1979 года госпитализирована с обломочным повреждением руки, грудной клетки и спины. Также у нее закрыта травма шейного отдела позвоночника. Еще одна женщина 40 лет получила рваную рану щеки. В Фастове ранен мужчина 1983 года рождения. У него рваная рана левой голени.

В самом Киеве также гремели взрывы. Местные власти сообщали о работе ПВО, Воздушные силы — о полете "Кинжалов" и баллистике вектором на столицу.

Киевляне провели очередную ночь в метро. Дети, которые в ночь святого Николая должны сладко спать в своих кроватях, а утром находить подарки от Николая под подушками, вынуждены были прятаться от российских ракет и дронов в подземке. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, как это было.

Малышка прячется от российских ракет в палатке в метро

Мальчик спит в метро

Очередная ночь в метро

Киевляне прячутся в подземке

Много палаток

Детям удается поспать хоть так

С собой берут домашних питомцев

Днепр и область

О массированных ударах сообщил также и.о. начальника Днепропетровской ОВ Владислав Гайваненко. Были атакованы Днепр и область, подробности он не рассказал. В Воздушных Силах сообщили, что россияне обстреляли регион беспилотниками и баллистическими ракетами.

Львовщина

Мэр Львова Андрей Садовый в 5:45 предупредил, что в небе над областью вражеские дроны и призвал жителей перейти в безопасные места. В сети писали о взрывах, которые, вероятно, являются следствием работы ПВО.

Где еще звучали взрывы

Также ночью было громко в Запорожской области. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что враг нанес удар по Запорожскому району. К счастью, обошлось без пострадавших. Ранним утром, пишут в сети, взрывы прогремели в Хмельницкой области, в районе Шепетовки.

Как сообщал "Телеграф", поздно вечером, 29 ноября, россияне ударили дронами по украинскому городу Вышгород в Киевской области. Под атакой оказались жилые дома, в результате чего произошел пожар, разрушение и повреждение. Один человек погиб.