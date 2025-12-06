Пожар продолжается, небо затянул дым. Последствия вражеского удара по Днепру (видео)
К счастью, обошлось без пострадавших
После 7 часов утра в субботу, 6 декабря, прогремел взрыв в Днепре. Это произошло во время массированной атаки России на Украину ракетами и дронами.
Что нужно знать:
- Всю ночь и утро 6 декабря Россия атаковала Украину
- В Днепре взрывы раздавались и ночью и утром
- Из-за ночных обстрелов поврежден частный дом
Обновлено 9:30 После вражеского удара возникло возгорание, спасатели привлекли дополнительные силы для ликвидации пожара. Небо затянуло дымом.
Мониторинг качества воздуха по состоянию на 9:00 не фиксирует значительных превышений показателей главного загрязнителя воздуха – мелкодисперсной пыли фракции PM2.5. Наиболее загрязненный воздух (умеренный уровень) на улице Макова, 12. На остальных локациях уровень воздуха оценивается как "хороший".
Незадолго до взрыва в Днепре в Воздушных Силах Украины предупредили, что российские "Калибры" двигаются на этот город. По предварительным данным, ракету сбили.
Ночная атака на Днепр — последствия
И.о. начальника Днепропетровской ОВ Владислав Гайваненко проинформировал, что ночью враг массированно атаковал область. В Днепре из-за этого возникло несколько возгораний. Среди поврежденного – частный дом.
Атака России на Украину 6 декабря — что известно
Враг атаковал всю ночь, применив дроны, баллистические и крылатые ракеты. Взрывы звучали в Киеве и области, на Днепропетровщине, Запорожье, Львовщине, Хмельнитчине и т.д.
В Фастове повреждена железнодорожная инфраструктура. Изменили маршруты поездов. В Киевской области известно о трех раненых.
Также слышали взрывы в Киеве. В столице работали Силы ПВО. Люди ночевали в метро.
Как сообщал "Телеграф", 1 декабря Россия нанесла ракетный удар по Днепру. Были повреждены админздание, предприятия, 4 здания учебных заведений и столько же многоэтажек, две СТО и более полусотни авто. Четыре человека погибли, 43 пострадали.