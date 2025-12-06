Пожар продолжается, небо затянул дым. Последствия вражеского удара по Днепру (видео)

К счастью, обошлось без пострадавших

После 7 часов утра в субботу, 6 декабря, прогремел взрыв в Днепре. Это произошло во время массированной атаки России на Украину ракетами и дронами.

Что нужно знать:

Всю ночь и утро 6 декабря Россия атаковала Украину

В Днепре взрывы раздавались и ночью и утром

Из-за ночных обстрелов поврежден частный дом

Обновлено 9:30 После вражеского удара возникло возгорание, спасатели привлекли дополнительные силы для ликвидации пожара. Небо затянуло дымом.

Мониторинг качества воздуха по состоянию на 9:00 не фиксирует значительных превышений показателей главного загрязнителя воздуха – мелкодисперсной пыли фракции PM2.5. Наиболее загрязненный воздух (умеренный уровень) на улице Макова, 12. На остальных локациях уровень воздуха оценивается как "хороший".

Карта загрязненности воздуха в Днепре 6 декабря

Незадолго до взрыва в Днепре в Воздушных Силах Украины предупредили, что российские "Калибры" двигаются на этот город. По предварительным данным, ракету сбили.

Ночная атака на Днепр — последствия

И.о. начальника Днепропетровской ОВ Владислав Гайваненко проинформировал, что ночью враг массированно атаковал область. В Днепре из-за этого возникло несколько возгораний. Среди поврежденного – частный дом.

Частный дом поврежден в ходе атаки

Последствия обстрела

Атака России на Украину 6 декабря — что известно

Враг атаковал всю ночь, применив дроны, баллистические и крылатые ракеты. Взрывы звучали в Киеве и области, на Днепропетровщине, Запорожье, Львовщине, Хмельнитчине и т.д.

В Фастове повреждена железнодорожная инфраструктура. Изменили маршруты поездов. В Киевской области известно о трех раненых.

Также слышали взрывы в Киеве. В столице работали Силы ПВО. Люди ночевали в метро.

Малыши в ночь святого Николая вынуждены спать в подземке

Маленькая киевлянка прячется от российских ракет в подземке

В ночь обстрелов в метро появляются палатки

Как сообщал "Телеграф", 1 декабря Россия нанесла ракетный удар по Днепру. Были повреждены админздание, предприятия, 4 здания учебных заведений и столько же многоэтажек, две СТО и более полусотни авто. Четыре человека погибли, 43 пострадали.