Пожежа триває, небо затягнув дим. Наслідки ворожого удару по Дніпру (відео)
На щастя, обійшлося без постраждалих
Після 7 години ранку пролунав вибух у Дніпрі. Це сталося під час масованої атаки Росії на Україну ракетами та дронами.
Що треба знати:
- Всю ніч та ранок 6 грудна Росія атакувала Україну
- У Дніпрі вибухи лунали і вночі і зранку
- Через нічний обстріл пошкоджено приватний будинок
Оновлено 9:30 Після ворожого удару виникло займання, рятувальники залучили додаткові сили для ліквідації пожежі. Небо затягнуло димом.
Моніторинг якості повітря станом на 9:00 не фіксує значних перевищень показників головного забрудника повітря – дрібнодисперсного пилу фракції PM2.5. Найбільш забруднене повітря (помірний рівень) на вулиці Макова, 12. На решті локацій рівень повітря оцінюється як "добрий".
Незадовго до вибуху у Дніпрі у Повітряних Силах України попередили, що російські "Калібри" рухаються на це місто. За попередніми даними, ракету збили.
Нічна атака на Дніпро — наслідки
В.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко поінформував, що вночі ворог масовано атакував область. У Дніпрі через це виникло декілька займань. Серед пошкодженого – приватний будинок.
Атака Росії на Україну 6 грудня — що відомо
Ворог атакував всю ніч, застосувавши дрони, балістичні та крилаті ракети. Вибухи лунали у Києві та області, на Дніпропетровщині, Запоріжжі, Львівщині, Хмельниччині тощо.
У Фастові пошкоджено залізничну інфраструктуру. Змінили маршрути поїздів. На Київщині відомо про трьох поранених.
Також чули вибухи у Києві. В столиці працювали Сили ППО. Люди ночували у метро.
Як повідомляв "Телеграф", 1 грудня Росія завдала ракетного удару по Дніпру. Було пошкоджено адмінбудівлю, підприємства, 4 будівлі навчальних закладів і стільки ж багатоповерхівок, дві СТО та понад півсотні авто. Чотири людини загинули, 43 постраждали.