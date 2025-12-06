Рус

Пожежа триває, небо затягнув дим. Наслідки ворожого удару по Дніпру (відео)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
3332
РФ спрямувала на Дніпро ракети Новина оновлена 06 грудня 2025, 09:41
РФ спрямувала на Дніпро ракети. Фото Колаж "Телеграф"

На щастя, обійшлося без постраждалих

Після 7 години ранку пролунав вибух у Дніпрі. Це сталося під час масованої атаки Росії на Україну ракетами та дронами.

Що треба знати:

  • Всю ніч та ранок 6 грудна Росія атакувала Україну
  • У Дніпрі вибухи лунали і вночі і зранку
  • Через нічний обстріл пошкоджено приватний будинок

Оновлено 9:30 Після ворожого удару виникло займання, рятувальники залучили додаткові сили для ліквідації пожежі. Небо затягнуло димом.

Моніторинг якості повітря станом на 9:00 не фіксує значних перевищень показників головного забрудника повітря – дрібнодисперсного пилу фракції PM2.5. Найбільш забруднене повітря (помірний рівень) на вулиці Макова, 12. На решті локацій рівень повітря оцінюється як "добрий".

Карта забрудненості повітря у Дніпрі 6 грудня
Карта забрудненості повітря у Дніпрі 6 грудня

Незадовго до вибуху у Дніпрі у Повітряних Силах України попередили, що російські "Калібри" рухаються на це місто. За попередніми даними, ракету збили.

Нічна атака на Дніпро — наслідки

В.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко поінформував, що вночі ворог масовано атакував область. У Дніпрі через це виникло декілька займань. Серед пошкодженого – приватний будинок.

Приватний будинок в Дніпрі пошкоджено в ході атаки Росії
Приватний будинок пошкоджено в ході атаки
Наслідки обстрілу Дніпра Росією 6.12.2022
Наслідки обстрілу

Атака Росії на Україну 6 грудня — що відомо

Ворог атакував всю ніч, застосувавши дрони, балістичні та крилаті ракети. Вибухи лунали у Києві та області, на Дніпропетровщині, Запоріжжі, Львівщині, Хмельниччині тощо.

У Фастові пошкоджено залізничну інфраструктуру. Змінили маршрути поїздів. На Київщині відомо про трьох поранених.

Також чули вибухи у Києві. В столиці працювали Сили ППО. Люди ночували у метро.

Дитина спить у метро Києва через атаку РФ
Малюки в ніч святого Миколая змушені спати у підземці
Маленька киянка ховається від російських ракет у підземці
Маленька киянка ховається від російських ракет у підземці
Люди у метро Києва через обстріл РФ
В ніч обстрілів у метро з'являються намети

Як повідомляв "Телеграф", 1 грудня Росія завдала ракетного удару по Дніпру. Було пошкоджено адмінбудівлю, підприємства, 4 будівлі навчальних закладів і стільки ж багатоповерхівок, дві СТО та понад півсотні авто. Чотири людини загинули, 43 постраждали.

Теги:
#Дніпро #Ракети #Вибухи