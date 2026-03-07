Суцільні руїни. Як зараз виглядає будинок у Харкові, куди влучила ракета Росії (репортаж)

9 березня у місті оголосили Днем жалоби

Російська ракета в ніч на 7 березня влучила в багатоповерхівку Харкова. Один з під'їздів будинку з 5 по 1 поверхи завалився. Серед постраждалих та загиблих є діти.

На місці події вже побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. За його словами, рятувальники продовжують розбір завалів.

Як видно на відео, дорогою до будинка чергує чимало "швидких", розгорнуто мобільний пункт допомоги. Від російського удару, станом на 16:00, загинуло 11 осіб. Серед загиблих 13-річна дівчинка та 9-річний хлопчик. Ще 16 людей постраждали, їм надається медична допомога.

Будинок, куди влучила російстка ракета. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Наслідки удару Росії по Харкову. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Рятувальники розбирають завали у Харкові. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Семеро людей можуть перебувати під завалами багатоповерхівки, в яку вночі влучила ракета Росії. Відомо, що 9 березня у Харкові оголошено Днем жалоби.

Розбір завалів після атаки на Харків. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Верхні поверхи зруйнованого будинку в Харкові. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Як виглядає будинок, куди прилетіла ракета в Харкові. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Будинок, куди влучила ракета РФ у Харкові. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

На фото добре видно, наскільки сильним та руйнівним був удар російської ракети. Частину будинку знищило за лічені секунди. Навколо багатоповерхівки купа уламків скла, покрівлі та бетону. Чимало авто буквально зім'яло від удару.

Як виглядає зруйнований будинок у Харкові. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Рятувальники на місці влучання у Харкові. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Пошкоджено авто після атаки на Харків. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Нагадаємо, що, за попередніми даними прокуратури України, Росія вдарила по Харкову новою крилатою ракетою "Ізделіє-30". За своїми характеристиками вона схожа на ракету Х-101.

Раніше "Телеграф" розповідав, які наслідки російської атаки в ніч на 7 березня в регіонах України. Росія запустила 29 ракет та 480 дронів, з яких більшість — "шахеди". Основною метою атаки була енергетика та залізнична інфраструктура.