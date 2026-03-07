Суцільні руїни. Як зараз виглядає будинок у Харкові, куди влучила ракета Росії (репортаж)
9 березня у місті оголосили Днем жалоби
Російська ракета в ніч на 7 березня влучила в багатоповерхівку Харкова. Один з під'їздів будинку з 5 по 1 поверхи завалився. Серед постраждалих та загиблих є діти.
На місці події вже побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. За його словами, рятувальники продовжують розбір завалів.
Як видно на відео, дорогою до будинка чергує чимало "швидких", розгорнуто мобільний пункт допомоги. Від російського удару, станом на 16:00, загинуло 11 осіб. Серед загиблих 13-річна дівчинка та 9-річний хлопчик. Ще 16 людей постраждали, їм надається медична допомога.
Семеро людей можуть перебувати під завалами багатоповерхівки, в яку вночі влучила ракета Росії. Відомо, що 9 березня у Харкові оголошено Днем жалоби.
На фото добре видно, наскільки сильним та руйнівним був удар російської ракети. Частину будинку знищило за лічені секунди. Навколо багатоповерхівки купа уламків скла, покрівлі та бетону. Чимало авто буквально зім'яло від удару.
Нагадаємо, що, за попередніми даними прокуратури України, Росія вдарила по Харкову новою крилатою ракетою "Ізделіє-30". За своїми характеристиками вона схожа на ракету Х-101.
Раніше "Телеграф" розповідав, які наслідки російської атаки в ніч на 7 березня в регіонах України. Росія запустила 29 ракет та 480 дронів, з яких більшість — "шахеди". Основною метою атаки була енергетика та залізнична інфраструктура.