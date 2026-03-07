Буковина під ударом. Росіяни масово атакували Новодністровськ: чим їх зацікавило місто

Восени 2022 року сталося влучання російської ракети по території Дністровської ГЕС

Новодністровськ Чернівецької області в ніч на суботу, 7 березня, зазнав російської атаки. В місті було чутно вибухи, після чого зникло світло.

Що треба знати:

Росія атакувала Новодністровськ, який є "серцем" потужного енерговузла

Там розташовано ГАЕС, яка дозволяє швидко компенсувати дефіцит потужності в мережі

Крім того, удари по енергетичних об'єктах там можуть мати наслідки й для сусідньої Молдови

Про вибухи повідомляє "Суспільне Чернівці". Зазначається, що у Новодністровську, за межами міста, після трьох вибухів зайнялася пожежа. У місті чути запах диму.

Чому росіяни могли вдарити по Новодністровську

Варто зазначити, що Чернівецька область — одна з тих, які найменше потерпають від російських атак. Водночас Новодністровськ є "серцем" потужного енерговузла, саме тому росіяни могли націлитися на місто.

Новодністровськ

Там розташовані два важливих об'єкти. Це Дністровська ГЕС (гідроелектростанція) — одна з найбільших в Україні, та Дністровська ГАЕС (гідроакумулююча електростанція). Це — унікальний об'єкт, який є критично важливим для балансування всієї енергосистеми України в пікові години споживання.

Дністровська ГЕС

Росіяни завдають ударів по таких об'єктах, намагаючись влаштувати масштабний блекаут. Саме ГАЕС дозволяє швидко компенсувати дефіцит потужності в мережі.

Вид на Новодністровськ

Як неодноразово зазначало керівництво України, ворожі атаки на гідроспоруди мають на меті не лише знеструмлення. Пошкодження дамби може призвести до масштабних затоплень територій нижче за течією Дністра.

Крім того, Новодністровськ розташований безпосередньо біля кордону з Молдовою. Атаки на цей вузол можуть мати наслідки й для сусідньої країни. У випадку руйнування дамби буде безпосередня загроза населеним пунктам Молдови.

Удар по Дністровському вузлу автоматично б'є по стабільності постачання електрики в Молдову. Це є частиною російської стратегії дестабілізації регіону.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в ніч на 7 березня Росія вдарила балістикою по Харкову. Відомо вже про чотирьох загиблих.