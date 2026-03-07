Кількість жертв російського удару по Харкову зросла. Зруйновано цілий під'їзд (фото і відео)

Серед постраждалих троє неповнолітніх

В ніч на суботу, 7 березня, росіяни завдали балістичного ракетного удару по Київському району міста Харків. Зруйновано під'їзд житлового пʼятиповерхового будинку з 1-го по 5-й поверхи та два поверхи сусіднього будинку. Відомо про п'ятьох загиблих, людей шукають під завалами.

Що треба знати:

Росія вдарила по Харкову балістичною ракетою на початку доби 7 березня

Серед постраждалих — діти

Під завалами могли опинитися десятеро людей

Оновлено 7:48 Під завалами будинку знайдено пʼяте тіло, — Терехов.

Оновлено 7:35 З-під завалів розтрощеного житлового пʼятиповерхового будинку деблоковано тіла чотирьох загиблих, — Синєгубов. Рятувальні роботи та розбір завалів тривають.

Наслідки російської атаки

Триває рятувальна операція

Як повідомив начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов, під завалами можуть перебувати 10 людей, серед яких дитина. Триває пошуково-рятувальна операція, всі екстрені служби працюють в посиленому режимі.

Київський район Харкова на карті

За останніми даними відомо про 10 постраждалих, серед яких два хлопчики 11 та 6 років. Також серед постраждалих 17-річна дівчина, яка зазнала гострої реакції на стрес.

Станом на 6:15 відомо, що внаслідок ракетного удару по Харкову загинула 65-річна жінка. Мер обласного центру Ігор Терехов поінформував, що під завалами виявили тіла ще двох загиблих.

Один з пошкоджених будинків

Рятувальники шукають людей

Робота рятувальників

Через атаку виникла пожежа

Що робити, якщо опинився під завалами

У ДСНС дали чіткі рекомендації на випадок потрапляння під завали внаслідок ворожих атак. Перш за все треба пам'ятати, що до місця події вже прямують всі екстерні служби.

Намагайтеся кричати, подавати сигнали. Особливо у "хвилини тиші", що влаштовують рятувальники аби почути людей, які опинилися під завалами

В жодному разі не використовуйте сірники чи запальнички – це може призвести до вибуху

Якщо поряд є мобільний телефон та зв'язок — зателефонуйте рідним або на номер 101 та повідомте, де перебуваєте

Якщо вас помітили, пам’ятайте, що потрібен час, щоб вас визволити. Спробуйте заспокоїтися і чекайте на допомогу

Якщо вас ніхто не чує

Спершу оцініть обстановку навколо. Спробуйте обережно вивільнити руки та ноги.

Якщо частину тіла притиснуло уламком і звільнити її неможливо — одразу розпочніть масажувати ділянку тіла вище затиснутої. Це потрібно, щоб підтримати циркуляцію крові та врятувати кінцівку.

Вкрай важливо не зрушити перекриття чи балки, на яких все тримається. Тому не намагайтеся самотужки розбирати завали довкола себе.

Якщо вам вдалося вибратися

Огляньте себе на наявність травм та ран. За можливості надайте собі та іншим першу домедичну допомогу.

Якщо вибратися самостійно немає можливості

Якщо розумієте, що немає сил і можливості вибратися самотужки, продовжуйте кликати на допомогу та чекати на рятувальників. Поки чекаєте, намагайтеся уникнути переохолодження (якщо поряд є якийсь одяг — спробуйте загорнутися в нього).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент України Володимир Зеленський попереджав, що Росія готує нові удари по Україні. Тепер основною ціллю ворога буде не енергетика.