Из-за российского удара в Харькове разрушен подъезд. Есть жертвы, людей ищут под завалами (фото и видео)

Среди пострадавших трое несовершеннолетних

В ночь на субботу, 7 марта, россияне нанесли баллистический ракетный удар по Киевскому району города Харьков. Разрушен подъезд жилого пятиэтажного дома с 1-го по 5-й этажи и два этажа соседнего дома. Известно о троих погибших, людей ищут под завалами.

Что нужно знать:

Россия ударила по Харькову баллистической ракетой в начале суток 7 марта

Среди пострадавших – дети

Под завалами могли оказаться десять человек

Как сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов, под завалами могут находиться 10 человек, среди которых ребенок. Идет поисково-спасательная операция, все экстренные службы работают в усиленном режиме.

Киевский район Харькова на карте

По последним данным известно о 10 пострадавших, среди которых два мальчика 11 и 6 лет. Также среди пострадавших 17-летняя девушка, у которой острая реакция на стресс.

По состоянию на 6:15 известно, что в результате ракетного удара по Харькову погибла 65-летняя женщина. Мэр областного центра Игорь Терехов проинформировал, что под завалами обнаружили тела еще двух погибших.

Один из поврежденных домов

Спасатели ищут людей

Работа спасателей

Из-за атаки возник пожар

Что делать, если оказался под завалами

В ГСЧС дали четкие рекомендации на случай попадания под завалы в результате вражеских атак. Прежде всего, нужно помнить, что к месту происшествия уже направляются все экстерные службы.

Старайтесь кричать, подавать сигналы. Особенно в "минуты тишины", которые устраивают спасатели, чтобы услышать людей, оказавшихся под завалами

Не используйте спички или зажигалки – это может привести к взрыву

Если рядом есть мобильный телефон и связь — позвоните родным или на номер 101 и сообщите, где находитесь

Если вас заметили, помните, что нужно время, чтобы освободить вас. Попытайтесь успокоиться и ждите помощи

Если вас никто не слышит

Для начала оцените обстановку вокруг. Попытайтесь осторожно высвободить руки и ноги.

Если часть тела прижало обломком и освободить ее невозможно, сразу начните массировать участок тела выше зажатого. Это нужно, чтобы поддержать циркуляцию крови и спасти конечность.

Крайне важно не сдвинуть перекрытия или балки, на которых все держится. Поэтому не пытайтесь самостоятельно разбирать завалы вокруг себя.

Если вам удалось выбраться

Осмотрите себя на наличие травм и ран. По возможности окажите себе и другим первую медицинскую помощь.

Если выбраться самостоятельно нет возможности

Если понимаете, что нет сил и возможности выбраться своими силами, продолжайте звать помощи и ждать спасателей. Пока ждете, старайтесь избежать переохлаждения (если рядом есть какая-то одежда – попробуйте завернуться в нее).

Что делать, если очутился под завалами

