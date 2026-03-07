Из-за российского удара в Харькове разрушен подъезд. Есть жертвы, людей ищут под завалами (фото и видео)
Среди пострадавших трое несовершеннолетних
В ночь на субботу, 7 марта, россияне нанесли баллистический ракетный удар по Киевскому району города Харьков. Разрушен подъезд жилого пятиэтажного дома с 1-го по 5-й этажи и два этажа соседнего дома. Известно о троих погибших, людей ищут под завалами.
Что нужно знать:
- Россия ударила по Харькову баллистической ракетой в начале суток 7 марта
- Среди пострадавших – дети
- Под завалами могли оказаться десять человек
Как сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов, под завалами могут находиться 10 человек, среди которых ребенок. Идет поисково-спасательная операция, все экстренные службы работают в усиленном режиме.
По последним данным известно о 10 пострадавших, среди которых два мальчика 11 и 6 лет. Также среди пострадавших 17-летняя девушка, у которой острая реакция на стресс.
По состоянию на 6:15 известно, что в результате ракетного удара по Харькову погибла 65-летняя женщина. Мэр областного центра Игорь Терехов проинформировал, что под завалами обнаружили тела еще двух погибших.
Что делать, если оказался под завалами
В ГСЧС дали четкие рекомендации на случай попадания под завалы в результате вражеских атак. Прежде всего, нужно помнить, что к месту происшествия уже направляются все экстерные службы.
- Старайтесь кричать, подавать сигналы. Особенно в "минуты тишины", которые устраивают спасатели, чтобы услышать людей, оказавшихся под завалами
- Не используйте спички или зажигалки – это может привести к взрыву
- Если рядом есть мобильный телефон и связь — позвоните родным или на номер 101 и сообщите, где находитесь
- Если вас заметили, помните, что нужно время, чтобы освободить вас. Попытайтесь успокоиться и ждите помощи
Если вас никто не слышит
Для начала оцените обстановку вокруг. Попытайтесь осторожно высвободить руки и ноги.
Если часть тела прижало обломком и освободить ее невозможно, сразу начните массировать участок тела выше зажатого. Это нужно, чтобы поддержать циркуляцию крови и спасти конечность.
Крайне важно не сдвинуть перекрытия или балки, на которых все держится. Поэтому не пытайтесь самостоятельно разбирать завалы вокруг себя.
Если вам удалось выбраться
Осмотрите себя на наличие травм и ран. По возможности окажите себе и другим первую медицинскую помощь.
Если выбраться самостоятельно нет возможности
Если понимаете, что нет сил и возможности выбраться своими силами, продолжайте звать помощи и ждать спасателей. Пока ждете, старайтесь избежать переохлаждения (если рядом есть какая-то одежда – попробуйте завернуться в нее).
Ранее Телеграф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Россия готовит новые удары по Украине. Теперь основной целью неприятеля будет не энергетика.