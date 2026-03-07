Укр

Из-за российского удара в Харькове разрушен подъезд. Есть жертвы, людей ищут под завалами (фото и видео)

Елена Руденко
Читати українською
Спасатели, последствия удара по Харькову Новость обновлена 07 марта 2026, 06:48
Спасатели, последствия удара по Харькову. Фото ГСЧС Украины

Среди пострадавших трое несовершеннолетних

В ночь на субботу, 7 марта, россияне нанесли баллистический ракетный удар по Киевскому району города Харьков. Разрушен подъезд жилого пятиэтажного дома с 1-го по 5-й этажи и два этажа соседнего дома. Известно о троих погибших, людей ищут под завалами.

Что нужно знать:

  • Россия ударила по Харькову баллистической ракетой в начале суток 7 марта
  • Среди пострадавших – дети
  • Под завалами могли оказаться десять человек

Как сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов, под завалами могут находиться 10 человек, среди которых ребенок. Идет поисково-спасательная операция, все экстренные службы работают в усиленном режиме.

Киевский район Харькова на карте
Киевский район Харькова на карте

По последним данным известно о 10 пострадавших, среди которых два мальчика 11 и 6 лет. Также среди пострадавших 17-летняя девушка, у которой острая реакция на стресс.

По состоянию на 6:15 известно, что в результате ракетного удара по Харькову погибла 65-летняя женщина. Мэр областного центра Игорь Терехов проинформировал, что под завалами обнаружили тела еще двух погибших.

Дом в Харькове, поврежденный российской ракетой
Один из поврежденных домов
Работа спасателей в Харькове после ракетного удара РФ по дому
Спасатели ищут людей
Россияне атаковали ракетой жилые дома в Харькове
Работа спасателей
Пожар в Харькове после российского удара
Из-за атаки возник пожар

Что делать, если оказался под завалами

В ГСЧС дали четкие рекомендации на случай попадания под завалы в результате вражеских атак. Прежде всего, нужно помнить, что к месту происшествия уже направляются все экстерные службы.

  • Старайтесь кричать, подавать сигналы. Особенно в "минуты тишины", которые устраивают спасатели, чтобы услышать людей, оказавшихся под завалами
  • Не используйте спички или зажигалки – это может привести к взрыву
  • Если рядом есть мобильный телефон и связь — позвоните родным или на номер 101 и сообщите, где находитесь
  • Если вас заметили, помните, что нужно время, чтобы освободить вас. Попытайтесь успокоиться и ждите помощи

Если вас никто не слышит

Для начала оцените обстановку вокруг. Попытайтесь осторожно высвободить руки и ноги.

Если часть тела прижало обломком и освободить ее невозможно, сразу начните массировать участок тела выше зажатого. Это нужно, чтобы поддержать циркуляцию крови и спасти конечность.

Крайне важно не сдвинуть перекрытия или балки, на которых все держится. Поэтому не пытайтесь самостоятельно разбирать завалы вокруг себя.

Если вам удалось выбраться

Осмотрите себя на наличие травм и ран. По возможности окажите себе и другим первую медицинскую помощь.

Если выбраться самостоятельно нет возможности

Если понимаете, что нет сил и возможности выбраться своими силами, продолжайте звать помощи и ждать спасателей. Пока ждете, старайтесь избежать переохлаждения (если рядом есть какая-то одежда – попробуйте завернуться в нее).

Что делать, если очутился под завалами
Что делать, если очутился под завалами

Ранее Телеграф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Россия готовит новые удары по Украине. Теперь основной целью неприятеля будет не энергетика.

#Харьков #Жертвы #Баллистическая ракета #Атака