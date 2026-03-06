Орбан испугался заявления Зеленского, а Украина восстановила треть генерации света. Хронология войны — день 1472

6 марта "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре пятница, 6 марта. Российские войска продолжают давить на фронте и атаковать украинские города. За минувшие сутки произошло 117 боевых столкновений. Тем временем, президент Владимир Зеленский заверил, что Украина поможет восточным партнерам сбивать "Шахеды".

Как проходит 1472-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 6 марта — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Премьер Венгрии Виктор Орбан испугался шутки Зеленского о том, что он может дать его адрес представителям Вооруженных сил.

"Угрозы касаются не меня. Он угрожает Венгрии", — написал он.

Украине удалось восстановить треть поврежденных генерационных мощностей после атак РФ. С октября 2025 г. Россия разрушила более 9 ГВт генерационных мощностей ТЭС, ТЭЦ и ГЭС. После атак удалось частично восстановить 3,5 ГВт.

